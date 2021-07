Tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli tutto procede nel migliore dei modi. La coppia, nata all'interno della casa del Grande Fratello Vip 5, prosegue la propria storia d'amore nel migliore dei modi, come confermato in una recente intervista, dove i due hanno scelto di parlare anche della loro intimità. L'ex velino di Striscia la notizia si è sbilanciato, ammettendo che la sua fidanzata è rimasta particolarmente sorpresa dopo il reality show, nel momento in cui hanno avuto modo di vivere la loro intimità lontani dai riflettori mediatici del GF Vip.

Grande passione tra Giulia Salemi e il fidanzato Pierpaolo

Nel dettaglio, Pierpaolo ha ribadito che tra lui e Giulia vi è una forte chimica. I due, da quando si sono spenti i riflettori sul reality show Mediaset, non si sono più lasciati neppure un solo istante e in più occasioni hanno ammesso di aver capito di essere fatti l'uno per l'altro.

L'ex velino di Striscia la notizia ha poi rivelato di aver chiesto alla sua giovane fidanzata di truccarsi il meno possibile, perché la considera molto più bella al naturale.

"Quando si sveglia è al top", ha ammesso Pierpaolo confermando di fatto di preferirla in versione "acqua e sapone" e senza make up.

Pierpaolo ha poi parlato dell'intimità con Giulia e ha ammesso che, nel momento in cui hanno avuto modo di viversi lontani dalle telecamere e dagli occhi indiscreti degli spettatori, la sua fidanzata è rimasta piacevolmente spiazzata.

'Io sono esigente' rivela Pierpaolo parlando dell'intimità con Giulia

Pretelli, pur non svelando il numero esatto delle volte in cui si abbandonano alla passione in camera da letto, ha fatto sapere di essere una persona particolarmente esigente.

"Diciamo che io sono molto esigente e lei mi accontenta sempre", ha ammesso Pretelli confermando di fatto che la passione tra di loro è alle stelle.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

"Una di queste volte mi ha detto nella casa non sembravi così", ha ammesso Pierpaolo riportando le parole della sua fidanzata.

Del resto all'interno della casa del Grande Fratello Vip, Giulia e Pierpaolo hanno preferito non spingersi oltre e non hanno ceduto pienamente alla passione travolgente.

La verità di Pierpaolo su Battiti Live 2021

In quel contesto, infatti, i Prelemi hanno preferito coccolarsi e scambiarsi baci appassionanti ma senza mai andare oltre un certo limite.

Nel corso di questa nuova intervista, Pierpaolo ha risposto anche alle domande legate alla sua assenza a Battiti Live 2021, lo show musicale di questa estate, condotto da Elisabetta Gregoraci, e registrato nei giorni scorsi in Puglia.

Pretelli ha ammesso che non farà parte del cast, sostenendo che ci sarebbe una sorta di pregiudizio verso chi fa musica ma proviene dal mondo della televisione e dei reality show.