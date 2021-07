Prosegue l'appuntamento quotidiano con Una vita: le anticipazioni delle nuove puntate spagnole rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena.

Occhi puntati in primis sul personaggio di Felipe, che si ritroverà a dover fare i conti con la drammatica morte di Marcia, la donna che ha amato più di qualsiasi cosa al mondo. A eliminarla è stata Genoveva, la quale però si difenderà dalle accuse anche quando finirà in carcere. Sarà proprio nel momento in cui la donna tornerà in libertà che però dovrà fare i conti con un nuovo dramma: la perdita di suo figlio.

Genoveva finisce nei guai: anticipazioni spagnole Una Vita

Nel dettaglio, le anticipazioni della soap opera Una Vita rivelano che dopo la morte di Marcia, i sospetti si concentreranno in primis sul conto di Genoveva.

La dark lady di Acacias verrà messa alle strette da una serie di indizi che verranno raccolti dal commissario Mendez, il quale si convincerà della colpevolezza della donna.

A quel punto, dopo aver parlato anche con Felipe, il commissario procederà con l'arresto di Genoveva, la quale finirà dietro le sbarre con la pesante accusa di omicidio.

Un durissimo colpo per la dark lady di Acacias, la quale non potrà contare sull'appoggio di suo marito. Felipe, infatti, desidera far emergere la verità sulla morte di Marcia, motivo per il quale non assumerà la difesa della donna.

Genoveva finisce in carcere

Le anticipazioni spagnole della soap Una Vita, rivelano che Genoveva continuerà a gridare la propria innocenza e cercherà in tutti i modi di convincere Felipe della sua estraneità ai fatti.

Peccato, però, che l'uomo non cambierà idea e resterà fermo sulla propria posizione. Alla fine, però, Genoveva riuscirà ad avere la meglio e con l'aiuto dell'avvocato Velasco, riuscirà a uscire dal carcere.

Da questo momento in poi, si verificheranno una serie di colpi di scena. Le anticipazioni di Una Vita, infatti, rivelano che Felipe accoglierà sua moglie a casa con una lettera arrivata da Cuba e scritta da Santiago.

Un durissimo colpo per la dark lady di Acacias, la quale si sentirà male e finirà per perdere i sensi. Immediata la corsa in ospedale, dove i medici la rimetteranno in sesto, ma comunicheranno all'avvocato che sua moglie ha perso il bambino che portava in grembo.

Genoveva contro Felipe: anticipazioni spagnole Una Vita

Genoveva, quindi, scoprirà da Felipe di aver perso la creatura che aspettava e che tanto desiderava stringere tra le sue braccia.

La donna andrà su tutte le furie e si scaglierà prepotentemente contro Felipe, ritenendolo responsabile per l'accaduto e per il male che le ha provocato con le accuse dell'omicidio di Marcia.

Sta di fatto che, dopo questo episodio, Genoveva prometterà vendetta nei confronti di Felipe. Il suo univo obiettivo, infatti, sarà quello di distruggere l'avvocato.