Grazie ai loro sforzi, la dark lady verrà arrestata e rinchiusa in prigione . La donna, insofferente per la sua nuova condizione, chiederà di parlare con Felipe per raccontare la sua versione dei fatti. Successivamente però, la dark lady con l'aiuto di Velasco verrà scarcerata e sarà libera di tornare a casa.

Nelle prossime puntate Genoveva verrà arrestata per la morte di Marcia. Tuttavia, in seguito alla collaborazione di Velasco riuscirà a tornare libera, ma il forte stress le causerà un aborto spontaneo . Una volta in ospedale, sarà Felipe a darle la terribile notizia. In preda allo sconforto, Genoveva deciderà di vendicarsi di Felipe a tutti i costi e chiederà a Velasco di aiutarla.

