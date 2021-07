Sono sempre molti gli intrighi e i colpi di scena nella telenovela spagnola Una vita. Nel corso dei prossimi episodi in programma sulla rete ammiraglia Mediaset, la new entry Laura Alonso (Agnes Llobet) sotto ricatto della sua padrona Genoveva Salmeron arriverà a sostenere che Felipe Alvarez Hermoso si sia approfittato di lei.

Una vita spoiler: Genoveva decisa a vendicarsi di Felipe dopo aver perso il figlio che aspettava

Le anticipazioni relative a ciò che succederà nelle puntate in onda su Canale 5 prossimamente, svelano che Felipe non appena saprà della morte di Marcia sospetterà subito che la responsabile sia Genoveva.

Il commissario Aurelio la penserà alla stessa identica maniera dell’avvocato, visto che sarà convinto più che mai che Salmeron abbia ucciso sia Sampaio che Ursula. Non passerà molto per vedere Genoveva finire dietro le sbarre del carcere, con l’accusa di essere implicata con la misteriosa morte della fanciulla brasiliana: la perfida darklady nonostante ciò, farà di tutto per far credere a Felipe di essere innocente.

A difendere Genoveva ci penserà Javier Velasco, un indizio che non convincerà per niente Alvarez Hermoso. Nel contempo quest’ultimo riceverà una missiva da parte di Santiago che mostrerà a Salmeron non appena sarà scagionata: la malvagia donna dopo aver letto le parole scritte dal brasiliano verrà ricoverata d’urgenza in ospedale a causa di un mancamento.

Genoveva dopo aver avuto diverse crisi perderà la creatura che portava in grembo, facendo sprofondare nello sconforto il marito: a sorpresa la donna darà le colpe dell’accaduto proprio all’avvocato promettendo di vendicarsi.

Laura finge di essere stata abusata da Alvarez Hermoso, Salmeron caccia via di casa il marito

A questo punto Salmeron sarà decisa a farla pagare a Felipe con l’aiuto di Velasco.

In seguito Genoveva dopo aver appreso il segreto della nuova domestica Laura, la ricatterà per portarla dalla sua parte. Un giorno Alvarez Hermoso non appena si sveglierà non si ricorderà nulla di quanto successo la notte precedente per aver bevuto qualche bicchiere di troppo, ma soprattutto accanto a lui e nel suo letto troverà Laura.

Genoveva dopo aver lasciato l’ospedale riceverà la visita di Laura, che le confesserà di aver subito un abuso da parte di suo marito.

Anche se Alvarez Hermoso negherà di aver sfiorato la fanciulla, sua moglie non perderà tempo per cacciarlo via di casa facendo rimanere sconvolti gli abitanti del quartiere. Intanto Laura non avrà altra scelta oltre a quella di continuare ad adeguarsi alla volontà di Genoveva, ovvero quella di rovinare la reputazione di Felipe sino a portarlo in tribunale.