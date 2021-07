Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra. Gli spoiler delle puntate spagnole - che prossimamente saranno in programma sui teleschermi di Canale 5 - annunciano la partenza di Arantxa (interpretata dall'attrice Gurutze Beitia). La domestica, infatti, lascerà nuovamente Acacias dopo aver presenziato le nozze di Cinta. Un nuovo addio che susciterà la disperazione del suo ex fidanzato Cesareo.

Una vita: Arantxa torna per le nozze di Cinta e Emilio

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le nuove puntate in programma prossimamente in televisione narrano che Arantxa tornerà ad Acacias per partecipare alle nozze di Cinta con Emilio Pasamar.

In questo frangente, la domestica incontrerà nuovamente il suo ex fidanzato Cesareo, appena uscito dalla galera dopo essere stato accusato ingiustamente della morte di Marcia.

In questo frangente, Arantxa non mostrerà rancore nei confronti del vigilante, che aveva deciso di tornare ad Acacias in quanto non si sentiva a suo agio nei Paesi Baschi. Inoltre, la donna preciserà di aver capito che il suo posto è quello nel caseificio, ereditato dalla sua zia defunta mentre quello del suo amato è nel quartiere tra i suoi amici.

Nonostante tutto, Arantxa e Cesareo dimostreranno di non aver mai smesso di amarsi.

Cesareo lascia nuovamente andare via la domestica

Durante le prossime puntate della soap opera, Arantxa si congederà nuovamente da Bellita e José Miguel dopo lo scambio dei voti nuziali tra Cinta Dominguez e Emilio Pasamar.

La domestica, prima della partenza nei paesi Baschi, avrà un commovente incontro con Cesareo. Proprio quest'ultimo dimostrerà di non avere coraggio ad affrontare una nuova vita nonostante provi un grosso dispiacere a lasciarla andare via un'altra volta. I due, infatti, si lasceranno andare ad un bacio appassionato sulle labbra ai momenti dei saluti.

Il vigilante entra in profonda crisi

In seguito, il vigilante sprofonderà in una profonda crisi visto che non si capaciterà per quale motivo non abbia trovato il coraggio di abbandonare Acacias per una nuova vita con Arantxa. Cesareo, infatti, si mostrerà molto rammaricato per aver perso questa occasione, tanto che i suoi amici cercheranno inutilmente di risollevargli il morale.

Tuttavia questa story-line riserverà ancora qualche sorpresa per i telespettatori della soap opera ambientata ad Acacias.

Una vita con protagonisti gli attori Clara Garrido (Genoveva Salmeron) e Marc Parejo (Felipe Alvarez Hermoso) è in onda da lunedì alla domenica su Canale 5 mentre può essere rivista in modalità on-demand sulla piattaforma "Mediaset Play Infinity".