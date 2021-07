Il suo profilo Instagram conta circa 900 followers, ma il suo account, a causa della messa in onda della trasmissione televisiva, è privato. Dovrebbe tornare pubblico non appena Temptation Island sarà terminato. Natascia Zagato e Alessio Tanoni stanno insieme da due anni e mezzo e si sono conosciuti casualmente, grazie alla mamma del ragazzo. Da quel momento non si sono più lasciati. Convivono da 1 anno e mezzo. Prima lei è stata a casa della mamma di Alessio, durante il periodo del lockdown, poi successivamente si sono trasferiti a casa di Natascia.

Natascia Zagato ha scritto alla trasmissione Temptation Island per la gelosia di Alessio, il compagno. Nel dettaglio, Zagato nasce il 18 gennaio 1990 a Potenza Picena ed è del segno zodiacale del Capricorno. La trentunenne è alta un metro e cinquantacinque, mentre resta ignoto il suo peso. Inoltre, sul braccio destro, ha un grosso tatuaggio, ha frequentato il Liceo Socio Psico-Pedagogico di Recanati ed è figlia unica. Dopo essersi diplomata, ha fatto una scuola per estetiste e al momento svolge questo lavoro per cui ha studiato. Ha avuto tre relazioni sentimentali serie, prima di frequentare Alessio Tanoni.

