Diletta Leotta è una delle grandi protagoniste dell'estate 2021. La giornalista siciliana è stata avvistata in compagnia del rapper Salmo. Quest'ultimo, su Instagram, ha deciso di immortalare il momento con una foto e ha ironizzato. Mentre i rumors parlano già di un presunto flirt, va detto che i due si trovavano insieme per un evento radiofonico.

Lo scatto incriminato

Su Instagram, Salmo ha postato uno scatto che è diventato virale. Il giovane rapper si è mostrato in compagnia di Diletta Leotta. Il diretto interessato ha scelto di non aggiungere alcuna didascalia, ma ha comunque ironizzato sull'accaduto.

Nel dettaglio, il cantante ha inserito due cuoricini al posto dei suoi occhi.

È bastato davvero poco per far ipotizzare un presunto flirt tra i due. D'altronde, la giornalista siciliana è costantemente al centro del Gossip per la relazione con l'attore turco Can Yaman. Al momento, non è chiaro se tra Diletta e Salmo ci sia del tenero. Va detto che entrambi erano ospiti di un evento radiofonico organizzato da Radio 105.

Diletta e Can sarebbero lontani

A proposito di Can Yaman, i rumors hanno parlato di una rottura con Diletta Leotta. Scendendo nel dettaglio, ci sarebbero numerosi indizi che farebbero pensare a una relazione al capolinea. In primis, la giornalista e l'attore stanno trascorrendo le vacanze separatamente: lei si trova in Sardegna mentre lui in Puglia.

Inoltre, come mostrato in alcune stories di Instagram, Leotta avrebbe smesso di indossare l'anello di fidanzamento. Al momento, i due diretti interessati non hanno rilasciato alcuna intervista sulla loro situazione sentimentale. Secondo diversi esperti di gossip, la coppia sarebbe nata solamente per ottenere visibilità. Secondo altri Diletta Leotta - dopo l'addio a Yaman - avrebbe già ritrovato la serenità sentimentale.

Il giallo su Yaman e Leotta

Prima di trascorrere le vacanze da separati, Diletta Leotta e Can Yaman erano volati in Turchia: la giornalista aveva incontrato la famiglia dell'attore turco. Stando ai rumors, sia la nonna che la mamma di Can avevano approvato le nozze. A tale proposito, alcuni rumors avevano anche ipotizzato la data dell'ipotetico matrimonio.

Il fatto che l'attore e la giornalista si siano divisi è stato un fulmine a ciel sereno. La diretta interessata ha sempre difeso a spada tratta la favola d'amore con Can. Oggi, però, il rapporto tra i due sembra essersi incrinato e il silenzio di entrambi non lascia ben sperare. Inoltre va detto che fin dall'inizio la storia tra Can e Diletta sembra non avere convinto proprio tutti i fan.