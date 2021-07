Nuove anticipazioni sulle fiction Rai in programma per l'autunno 2021. A partire dal prossimo mese di settembre, la rete ammiraglia della televisione di Stato, tornerà a puntare sulle serie televisiva per la prestigiosa fascia di prima serata. Tanti i titoli in programma durante la stagione autunnale tra cui Imma Tataranni 2 con protagonista Vanessa Scalera ma anche la terza stagione de I Bastardi di Pizzofalcone con protagonista Alessandro Gassman.

