Entra nel vivo l'appuntamento con la soap opera Una vita: le anticipazioni sulle trame spagnole rivelano che anche in Italia, si sta avvicinando il momento del gran finale di sempre. Occhi puntati in primis sul personaggio di Genoveva, la quale andrà incontro ad un triste e fatale destino che non le darà scampo e che la porterà ad una lenta e inesorabile morte. La donna, però, prima di emettere il suo ultimo respiro, deciderà di rivedere per un'ultima volta Felipe, al quale chiederà perdono ma non riuscirà ad ottenere l'effetto sperato.

Genoveva in punto di morte nel finale della soap Una Vita

Nel dettaglio, le trame spagnole sul gran finale di sempre di Una vita rivelano che le condizioni di salute di Genoveva andranno incontro ad un clamoroso e inevitabile peggioramento, nel momento in cui arriverà ad Acacias sua figlia Gabriela.

La giovane donna, in un primo momento fingerà di essere interessata a recuperare il rapporto con sua mamma e a mettere così una pietra sopra alle incomprensioni del passato. Peccato, però, che questo non sarà il suo vero obiettivo.

Gabriela, infatti, comincerà ad avvelenare sua mamma con lo scopo di portarla alla morte prematura e di conseguenza mettere le mani sul suo ingente patrimonio, fatto di tanto denaro ma anche proprietà che la dark lady di Acacias ha accumulato nel corso di questi anni.

Genoveva chiede di rivedere Felipe prima di morire

E così, le trame spagnole di Una vita rivelano che da un momento all'altro, il quadro clinico di Genoveva Salmeron peggiorerà sempre più, fino a quando non si renderà conto che le resta ben poco da vivere.

Così, ormai arrivata alla fine dei suoi giorni, la dark lady di Acacias chiederà a sua figlia Gabriela di esaudire il suo ultimo desiderio: rivedere l'ormai ex marito Felipe per avere un confronto chiarificatore dopo i dissidi e le cattive azioni compiute.

Di conseguenza, Gabriela manderà a chiamare l'avvocato che deciderà di presentarsi a casa di Genoveva per ascoltare ciò che ha da dirgli.

Felipe volta le spalle a Genoveva: anticipazioni spagnole Una vita

A quel punto, la donna chiederà scusa per tutto il male e la sofferenza che ha causato a Felipe nel corso di questi anni. La donna, quindi, implorerà l'avvocato di perdonarla così da poter morire serena ma il suo piano non andrà a buon fine.

Le trame spagnole del finale di Una vita rivelano che Felipe apparirà commosso dalle parole di Genoveva, ormai arrivata alla fine dei suoi giorni, ma sebbene sia in punto di morte deciderà di voltarle le spalle.

L'avvocato, infatti, non riuscirà a perdonarla per tutto il male che gli ha fatto e così la lascerà morire tra le braccia di sua figlia Gabriela, che fingerà di essere provata per il triste evento.