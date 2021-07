Continua il botta e risposta a distanza tra due protagonisti del Trono Over di Uomini e donne. Dopo aver letto le dichiarazioni che Gemma ha rilasciato sulla loro frequentazione, Aldo ha replicato accusando la dama di essere la principale responsabile della fine della sua conoscenza con Isabella. Nonostante i recenti dissapori, Farella vorrebbe confrontarsi con Galgani, magari per provare a instaurare un rapporto amichevole prima dell'inizio della nuova stagione del dating-show.

Le frecciatine del protagonista di Uomini e Donne

Ad Aldo Farella non sono piaciute affatto le insinuazioni che ha fatto Gemma in una recente intervista.

Il cavaliere di Uomini e Donne, infatti, ha rispedito al mittente l'accusa di aver ricercato visibilità uscendo con la torinese per qualche settimana.

Il protagonista del Trono Over, infatti, ha chiarito che se la sua ambizione fosse stata quella di apparire a tutti i costi, avrebbe continuato a sentire e a vedere Galgani anche durante l'estate, invece ha preferito interrompere la loro conoscenza perché non ricambiava lo stesso sentimento della dama.

Un'altra precisazione che il signore ha voluto fare, è quella sul comportamento a suo dire troppo invadente che la 71enne avrebbe avuto davanti alle telecamere.

"Sono stato penalizzato dai suoi atteggiamenti. A causa di Gemma è finita la mia frequentazione con Isabella, che sarebbe potuta rimanere una bella amicizia", ha detto Aldo nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando il 23 luglio.

Il percorso di Aldo negli studi di Uomini e Donne

Nonostante non abbia apprezzato le cose che Gemma ha detto sul suo conto, Aldo è pronto a tenderle una mano. Il cavaliere del Trono Over, infatti, ha approfittato dello spazio che il magazine del programma gli ha concesso per chiedere a Galgani un chiarimento definitivo.

Al protagonista di Uomini e Donne, infatti, piacerebbe tanto confrontarsi con la torinese e rimanere in buoni rapporti con lei.

Per il momento, però, la 71enne non sembra volersi sbilanciare su questo legame, soprattutto dopo essere stata rifiutata davanti alle telecamere: alla "regina" del dating-show, infatti, non è mai andato giù il fatto che Farella le abbia preferito la sua nuova antagonista numero uno, Isabella Ricci.

I cavalieri della prossima stagione di Uomini e Donne

Se non dovesse trovare l'amore durante l'estate, Aldo Farella potrebbe essere tra i protagonisti della prossima edizione di Uomini e Donne, quella che debutterà a metà settembre.

Nelle ultime ore, inoltre, sono trapelati nuovi nomi per il cast del Trono Over 2021/2022. Il numero del magazine che è uscito il 23 luglio, ha raccolto gli sfoghi di due ex cavalieri che dopo le vacanze potrebbero tornare in trasmissione per cercare l'amore.

Riccardo Guarnieri, ad esempio, ha smentito il gossip che lo voleva fidanzato con una bella mora ed ha tentennato quando gli è stato chiesto se tenterebbe di nuovo la carta U&D dopo le storie andate male con Roberta Di Padua e Ida Platano.

Al momento il pugliese dice di essere confuso sul suo futuro nel dating-show, ma non ha escluso che tra qualche tempo le cose potrebbero cambiare in meglio.

Anche Marco Firpo è in dubbio su un eventuale ritorno nel cast del programma al quale ha partecipato qualche anno fa. Intervistato di recente per replicare alle belle parole che ha usato la ex Gemma sul suo conto e sulla bella storia che hanno avuto. Tuttavia, il genovese ha dichiarato che potrebbe bissare l'esperienza agli studi Elios dopo essersi assentato per un lungo periodo, anche per motivi di salute.