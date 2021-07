Ad una settimana di distanza dall'intervista nella quale Gemma ha ammesso di pensare ancora a lui, Marco Firpo ha rilasciato interessanti dichiarazioni al magazine di U&D. L'ex protagonista del Trono Over, infatti, ha fatto sapere di aver un bellissimo ricordo della storia con Galgani, ma è certo che tra loro non potrebbe mai funzionare. La dama torinese, dunque, ha ricevuto un nuovo "due di picche", quindi le sue speranze di trovare l'anima gemella sono tutte riposte nella stagione 2021/2022 del dating-show.

La replica dell'ex volto di U&D a Gemma

Sono passati pochi giorni da quando Gemma ha spiazzato i fan di U&D ammettendo di pensare ancora ad un suo famoso ex: "La mia mente va spesso a Marco durante l'estate, ai bei momenti passati insieme".

Quando sul web si cominciava ad ipotizzare un ritorno di fiamma tra i due protagonisti del Trono Over, Firpo è intervenuto per fare chiarezza, respingendo con eleganza l'eventualità di un riavvicinamento sentimentale a Galgani.

All'interno del numero del magazine del programma che è uscito il 23 luglio, sono riportate le dichiarazioni del genovese sulla dama con la quale ha fatto coppia per qualche mese anni fa, la stessa che l'ha menzionato a sorpresa una settimana fa.

"Ci siamo sentiti qualche volta, anche se le ho detto che non c'è bisogno che mi chiama. Basta che guardi il tramonto e mi troverà lì", ha fatto sapere l'ex cavaliere del Trono Over.

Nessun riavvicinamento tra i due di U&D Over

Marco ha anche detto che metaforicamente Gemma avrà sempre le chiavi di casa sua e del suo cuore, quindi quando vorrà andare a trovarlo a Genova sarà la benvenuta.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Quando il giornalista che l'ha intervistato gli ha chiesto se tornerebbe mai insieme a Galgani, però, il cavaliere ha chiarito: "Lei è troppo per me, rimarrà sempre un bel ricordo, un vorrei ma non posso".

Insomma, Firpo ha smentito l'eventualità che tra lui e la 71enne possa esserci un ritorno di fiamma prossimamente, soprattutto perché i loro caratteri si sono rivelati incompatibili nel periodo in cui hanno fatto coppia.

Questa storia d'amore è durata poco tempo, ma per la torinese è stata molto importante. Marco è il primo uomo che Gemma ha amato dopo Giorgio Manetti, il primo al quale ha aperto il suo cuore dopo la cocente delusione vissuta al fianco del "gabbiano" di Firenze.

Il commento sulle puntate di U&D di settembre

Quando gli è stato domandato se tornerebbe nel cast di U&D dopo le vacanze anche per ritrovare Gemma, Marco ha risposto: "Non so, al momento lei è un bel ricordo".

"Non so se me la sentirei di tornare, anche se mi piacerebbe rivedere lei al più presto", ha concluso Firpo nell'intervista che i siti di Gossip stanno riportando il 23 luglio.

Anche se con eleganza, dunque, il genovese ha respinto il tentativo di riavvicinamento della dama protagonista assoluta del Trono Over, quella che si prepara ad iniziare l'avventura nel dating-show di Maria De Filippi per il dodicesimo anno consecutivo.

A fine agosto, infatti, cominceranno le registrazioni delle puntate della stagione 2021/2022, quelle che saranno trasmesse su Canale 5 a partire da metà settembre. Il cast della nuova edizione del format Mediaset, dunque, accoglierà sicuramente la sempre più single Gemma, Ida Platano, Armando Incarnato e Isabella Ricci: meno certezze, invece, si hanno sugli ex Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri, entrambi incerti se tornare nel parterre dopo le vacanze oppure no.

Per quanto riguarda il Trono Classico, si sa che la conduttrice ha deciso di puntare su una ragazza che fino a non molto tempo fa era un ragazzo: a U&D, infatti, sta per arrivare la prima tronista trans della sua storia.