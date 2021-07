Le trame delle puntate di Una vita, in programma sabato 24 e domenica 25 luglio, si preannunciano ricche di colpi di scena.

Le anticipazioni di Una Vita ruotano intorno all’addio di un personaggio e all’omicidio di Marcia. La morte di quest’ultima continuerà a portare tensione nella coppia formata da Felipe e Genoveva. L’avvocato le farà l’ennesimo "interrogatorio" alla moglie per scoprire dove si trovasse nell'ora dell’omicidio di Marcia e la donna, stufa di essere accusata, minaccerà il marito. Camino sarà felice di vedere Maite, ma quando scoprirà che la pittrice si trasferirà a Parigi, sprofonderà nella disperazione.

Felicia e Idelfonso saranno molto preoccupati per la sua salute e cercheranno di aiutarla.

In particolare nella giornata di sabato verrà trasmessa la seconda parte della puntata 1214 alle 14:10 su Canale 5; in prima serata, invece, andranno in onda la puntata 1215 e la prima parte della puntata 1216 su Rete 4. Domenica, invece, andrà in onda solo la seconda parte della puntata 1216.

Julio chiede perdono a Bellita: spoiler Una Vita del 24 luglio

Nella seconda parte della puntata 1214 di Acacias 38, il piccolo Moncho continuerà a lottare tra la vita e la morte. Ma l’acqua miracolosa che Ramon e Antonito hanno prelevato dalla Sorgente del Montone Blu sembrerà fare effetto sul bambino e Lollita incoraggerà il figlio a combattere per la propria vita.

Anche se Bellita non l’ha presa affatto bene quando ha scoperto chi è veramente Julio, Josè farà di tutto per convincere la consorte a rimettersi insieme e a salvare il loro matrimonio. Anche Julio cercherà di mediare per suo padre, ma la donna, arsa d’ira, li butterà fuori di casa e rimprovererà anche Alodia per la situazione che si è creata.

Non riuscendo ormai a gestire la situazione, la cameriera dirà alla sua padrona che non lavorerà più per lei.

Cinta, intanto, metterà in atto un piano misterioso.

Anticipazioni puntata serale: Maite dice addio a Camino

Nella puntata serale della soap iberica Una Vita in programma sabato 24 luglio, una figura misteriosa entrerà di soppiatto in soffitta e sembrerà puntare un coltello affilato contro Augustina, ma poi inaspettatamente sembrerà puntare l’arma contro se stessa e conficcherà il coltello nella propria pancia.

La misteriosa ragazza verserà in condizioni molto gravi e verrà portata d’urgenza in ospedale. Agustina farà sapere che la giovane che ha tentato il suicidio non è nient’altro che la figlia illegittima di un facoltoso signore che tanti anni fa le aveva ordinato di abbandonarla davanti all’ingresso di un convento.

Servante racconterà fatti molto intimi di Felipe e Marcia a un cliente che alloggia alla pensione, ma Cesareo capirà che quel cliente è un giornalista in cerca di scoop e gli requisirà il taccuino. Dopo essere uscita di prigione, Maite incontrerà Camino e le dirà che andrà a vivere a Parigi e che la porterà sempre nel suo cuore. Camino intuirà che qualcuno sta costringendo la pittrice a trasferirsi nella capitale francese.

Dopo questo addio, la giovane donna, con il cuore spezzato, inizierà a girovagare per le strade vicino casa sua con lo sguardo perso.

Una vita, trama puntata domenica 25 luglio: la proposta di Casilda

Camino, dopo aver salutato la sua amata Maite, deciderà di accettare l’idea che tra lei e la pittrice non ci potrà essere più nulla. Cesareo troverà la giovane Pasamar che vaga per le strade e la porterà al ristorante da sua madre. Apparentemente Camino sembrerà di godere di ottima salute, tuttavia, verrà a galla un problema che l’aveva colpita in passato: la giovane Pasamar perderà di nuovo la parola.

Preoccupata per la figlia, Felicia la obbligherà a parlare e le dirà che non ha nessuna intenzione di rivivere la stessa situazione che ha vissuto in passato.

Anche Idelfonso sarà molto preoccupato per la giovane Pasamar. Nonostante tutto, Camino continuerà a sperare che un giorno lei e Maite s’incontreranno per vivere il loro amore alla luce del sole. E nel frattempo, la giovane Pasamar farà capire a Idelfonso che è pronta a sposarlo.

Felipe non si darà pace per l’uccisione di Marcia e farà di nuovo il quarto grado alla consorte Genoveva, per capire che cosa stesse facendo nel pomeriggio dell’omicidio di Marcia. La donna, infastidita dai sospetti del marito, andrà su tutte le furie e lo minaccerà, dicendo che non tollera le sue insinuazioni. Calsilda, intanto, proporrà alle sue amiche di raccogliere dei soldi per realizzare un angelo di marmo per la lapide della defunta Marcia.

I giornali approfitteranno dell’omicidio di Marcia per parlare di un possibile triangolo amoroso tra la defunta, Santiago e Felipe. Infine, il commissario Mendez accuserà Genoveva di aver ucciso Ursula e Marcia.