Prosegue l'appuntamento con la soap opera Una vita e le anticipazioni delle nuove puntate spagnole in onda presto anche su Canale 5, rivelano che ci saranno un bel po' di novità soprattutto sul conto di Felipe. L'avvocato, infatti, si ritroverà nei guai messo alle strette da un nuovo piano diabolico della perfida e astuta moglie Genoveva. I due, infatti, arriveranno ai ferri corti e la dark lady di Acacias deciderà di allearsi con la nuova domestica, arrivando a far accusare il marito di molestie.

Genoveva perde il bambino: anticipazioni spagnole Una Vita

Nel dettaglio, le anticipazioni spagnole di Una Vita rivelano che la situazione degenererà nel momento in cui Genoveva verrà incarcerata con l'accusa di essere la responsabile della morte di Marcia.

Grazie al prezioso aiuto di Velasco, la dark lady di Acacias riuscirà a uscire dal carcere e nel momento in cui si confronterà con Felipe, scoprirà che l'uomo non ha alcuna intenzione di restare al suo fianco. Felipe, infatti, ritiene che Genoveva sia la vera responsabile della morte di Marcia.

Tra i due ci sarà un diverbio che porterà Genoveva a essere vittima di una rovinosa caduta. L'esito finale dei medici sarà drastico: la donna ha perso il bambino che portava in grembo.

La vendetta di Genoveva contro Felipe

A questo punto della situazione, Felipe comunicherà a Genoveva che non intende più proseguire il loro rapporto: vuole chiudere ogni tipo di rapporto con la donna, a maggior ragione adesso che non diventeranno più genitori e quindi non avranno un erede come credevano.

Un duro colpo per la dark lady di Acacias, la quale non avrà intenzione di dargliela per vinta a suo marito. Le anticipazioni spagnole della soap Una Vita rivelano che Genoveva metterà a punto un nuovo piano diabolico e crudele per colpire suo marito.

L'obiettivo della donna, infatti, sarà quello di distruggere la sua reputazione e per farlo riuscirà a convincere la nuova domestica ad essere una sua alleata.

Genoveva, infatti, scoprirà il segreto di Laura e comincerà a ricattarla.

La tremenda accusa di molestie contro Felipe: anticipazioni spagnole Una Vita

Il piano ben presto verrà messo all'opera: Felipe, una mattina, si sveglierà nel suo letto ma non ricorderà nulla della notte appena passata. Al suo fianco c'è Laura, la quale correrà da Genoveva, dicendole di essere stata abusata da Felipe.

Un'accusa infamante e falsa quella di Laura, la quale però spingerà Genoveva a cacciare di casa suo marito, nonostante lui si professi innocente ed estraneo ai fatti.

Le anticipazioni spagnole di Una Vita rivelano che ben presto, la notizia comincerà a diffondersi in quartiere e i vicini della coppia resteranno a dir poco sconvolti, senza sapere che dietro questa infamante accusa si cela proprio lo zampino di Genoveva.