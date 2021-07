Tra le coppie storiche che si sono formate negli anni a Uomini e donne, vi è quella composta da Cristian e Tara. I due, per diversi anni hanno tenuto banco con le loro tormentate vicende sentimentali anche quando scelsero di viversi fuori dallo studio della trasmissione di Maria De Filippi. Tutto sembrava procedere per il verso giusto fino a quando i due, che convolarono anche a nozze insieme, non annunciarono di essersi presi un periodo di pausa. In queste ultime settimane, però, si sono rincorse di nuovo voci legate ad un ritorno di fiamma ma la bella Tara ha subito glissato l'argomento.

La love story tra Cristian e Tara, la coppia nata a Uomini e donne

Nel dettaglio, la love story tra Cristian e Tara, nata negli studi di Uomini e donne è una di quelle che ha fatto sognare gli spettatori da casa.

Dopo essersi innamorati follemente l'uno dell'altro, i due scelsero di convolare anche a nozze insieme e di coronare così il loro grande sogno d'amore.

Tuttavia, nel corso degli anni post matrimonio, non sono mancati i momenti di alti e bassi fino ad arrivare al giorno in cui la coppia comunicò ufficialmente di aver scelto di prendere due strade differenti.

Ritorno di fiamma tra Cristian e Tara?

Cristian e Tara misero la parola fine alla loro favola d'amore e al loro matrimonio (anche se, in realtà, non c'è mai stato il divorzio ufficiale).

Da quel momento in poi, i due non sono mai stati più visti insieme: Tara sui social ha continuato a mantenere un rapporto diretto con i suoi fan ma non ha più proferito parola sul marito.

Cristian Galella, invece, si è decisamente allontanato dal mondo social e i suoi profili risultano essere inattivi da diverso tempo.

Nelle ultime settimane, però, si è riaccesa di nuovo la speranza riguardante un possibile ritorno di fiamma tra i due ex protagonisti di Uomini e donne. Le voci si sono rincorse sempre più sui social al punto che la bella Tara ha scelto di fare chiarezza.

Le parole di Tara sul rapporto attuale con Cristian Galella

In una recente intervista radiofonica, l'ex volto della trasmissione dei sentimenti di Canale 5, ha glissato sul tema del ritorno di fiamma con Cristian, precisando subito che non è la realtà dei fatti.

"In questo momento assolutamente no, anche perché sono concentrata sull'accademia che mi dà tante soddisfazioni", ha ammesso Tara, confermando fi fatto che non c'è stato nessun riavvicinamento con il suo ex marito.

"In ambito lavorativo ci sono tante news. Non vedo l'ora di dare l'esame e aprire il mio negozio", ha proseguito ancora Tara, ammettendo di essere concentratissima sulla sfera lavorativa e quindi di non pensare ad un ritorno di fiamma con Cristian (almeno in questo momento della sua vita).