Tante novità accadranno nel corso delle puntate di Love is in the air che saranno trasmesse dal 26 al 30 luglio su Canale 5.

Gli spoiler della serie tv turca raccontano che Serkan Bolat deciderà di lasciare Eda Yildiz anziché darle un dolore troppo grande. Selin, invece, abbandonerà il suo posto di lavoro all'Art Life.

Anticipazioni Love is in the air dal 26 luglio: Selin abbandona l'Art Life

Le anticipazioni di Love is in the air riguardanti le puntate trasmesse da lunedì 26 a venerdì 30 luglio in televisione svelano che Selin dovrà reagire all'immenso dolore dopo essere stata abbandonata all'altare dal fidanzato.

A tal proposito, la ragazza deciderà di abbandonare il posto di lavoro all'interno dell'Art Life.

Nel contempo, Serkan e Eda usciranno allo scoperto, svelando alle rispettive famiglie di essere una coppia. Una novità che non sarà presa bene da Ayfer e Aydan, le quali stringeranno un'alleanza per separarli. Le richieste delle due suocere saranno egregiamente superate da Bolat e la Yildiz, sempre più convinti di essere fatti l'uno per l'altra.

Alptekin cederà l'Art Life al figlio dopo aver accusato dei problemi di salute. Per questo motivo, l'architetto sarà sommerso dal lavoro, tanto da pregare Selin di tornare in azienda, visto che Engin si è recato all'estero per il disappunto di Piril.

Alptekin racconta al figlio come sono morti i genitori di Eda

Ma i colpi di scena non saranno finiti qui in quanto nelle puntate dal 26 al 30 della Serie TV con Hande Ercel, Aydan e Alptekin apprenderanno che la loro azienda è stata l'indiretta responsabile del decesso dei genitori di Eda.

Il pubblico, a questo punto, scoprirà che il padre e la madre della fioraia avevano deciso di trascorrere alcuni giorni in un cottage estivo, ma erano all'oscuro della cattiva manutenzione dell'immobile.

La coppia fu schiacciata da un muro di contenimento, che evitò per un pelo la loro figlia. A quell'epoca, la ditta del signor Bolat aveva cercato di rintracciare Eda senza però riuscirsi a risarcirla del terribile danno subito. In seguito, la bambina fu affidata alla zia Ayfer, che le aveva cambiato cognome da Yildirim a Yildiz.

Quindi Alptekin deciderà di raccontare tutto al figlio perché possa informare la sua fidanzata di come sono morti i suoi genitori.

Serkan prende le distanze dalla Yildiz

Nel contempo, Efe inviterà i dipendenti dell'Art Life a una festa dove si divertiranno tutti tranne lui e Serkan, i quali si provocheranno per tutto il tempo. Selin inizierà a provare una cocente gelosia nei confronti di Ferit, quando lo verrà troppo vicino a Ceren.

Serkan capirà che è successo qualcosa tra Piril e Engin. In seguito, Efe gli proporrà di collaborare con Eda alla progettazione paesaggistica dell'Hotel Green dell'Art Life, ma rifiuterà la proposta. Alla fine, Bolat deciderà di prendere le distanze dalla Yildiz in quanto non vuole informarla sulla verità dei suoi genitori.