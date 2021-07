Cosa sta succedendo tra Samantha Curcio e Alessio Ceniccola? Stando al Gossip che molti siti stanno riportando in questi giorni, la coppia nata a Uomini e donne starebbe vivendo un periodo di profonda crisi. Dopo aver ammesso i problemi che ci sono di recente col compagno, l'ex tronista ha fatto un gesto che ha subito allarmato i fan: la napoletana ha smesso di seguire il romano su Instagram, e lui ha ricambiato quasi immediatamente confermando che c'è qualcosa che non va.

Nuove voci negative sui protagonisti di Uomini e Donne

Non è passata neppure una settimana da quando sui social network ha cominciato a circolare un gossip piuttosto interessante su una delle coppie che si sono formate sul finire della scorsa stagione di Uomini e Donne.

Alessio Ceniccola è stato fotografato in compagnia di una ragazza che non era Samantha Curcio: quest'ultima ha commentato il presunto tradimento dicendo che la giovane in questione è una cara amica del fidanzato.

Nonostante questa smentita, le voci su una possibile crisi in corso tra la napoletana e il romano sono aumentate, tant'è che è stata la stessa ex tronista ad ammettere che il suo rapporto d'amore sta attraversando un periodo complicato.

Il corteggiatore non si è ancora esposto sul rumor che lo vorrebbe lontano dalla persona che l'ha scelto davanti alle telecamere a maggio scorso, ma un gesto che ha compiuto potrebbe aver parlato al suo posto.

Il gesto dopo la scelta a Uomini e Donne

Negli ultimi giorni, Samantha e Alessio hanno deciso di defilarsi dai social network, non aggiornando più i fan su quello che sta succedendo tra loro.

I più attenti, però, si sono accorti che Curcio e Ceniccola hanno smesso di seguirsi su Instagram: questo gesto, unito alla crisi che la napoletana ha confermato poco tempo fa, porta a pensare che la storia d'amore potrebbe essere giunta al capolinea.

La scelta dei due protagonisti di Uomini e Donne di non tenersi più d'occhio sul web, potrebbe essere la conseguenza di un'altra importante decisione, quella di dirsi addio a pochi mesi di distanza dall'inizio della relazione davanti alle telecamere.

A oggi, venerdì 16 luglio, i diretti interessati non si sono ancora esposti per confermare o per smentire le indiscrezioni che stanno circolando su una loro possibile rottura, ma questo silenzio non lascia presagire nulla di buono dopo quello che è accaduto nelle ultime settimane.

L'avvistamento e il presunto tradimento post Uomini e Donne

In questi giorni si è parlato tanto di Samantha e Alessio: alcune foto che dei curiosi hanno fatto di nascosto al romano, sembravano provare un tradimento ai danni dell'ex tronista di Uomini e Donne.

Ceniccola, infatti, è stato immortalato mentre si scambiava sorrisi, abbracci e sguardi di complicità con una ragazza che non era la sua fidanzata ufficiale. Quest'ultima, dopo aver visto gli scatti in questione, si è sfogata su Instagram ammettendo di aver immediatamente telefonato alla giovane con la quale è stato pizzicato il suo compagno.

"Lei è una sua cara amica, ed è pure fidanzata. Le foto non sono carine perché lasciano intendere, ma mi ha rassicurata sul fatto che non è successo nulla", ha fatto sapere la napoletana pochi giorni fa tramite il proprio account.

Se questa mancanza di rispetto non c'è stata, non vuole dire che la storia tra Samantha e Alessio proceda a gonfie vele: la 31enne, infatti, ha informato i sostenitori della coppia che il periodo è difficile e ci sono dei problemi. La notizia che i due protagonisti del dating-show Mediaset hanno smesso di seguirsi su Ig, non fa che alimentare le voci su una probabile rottura.