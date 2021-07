Mentre su Canale 5 vanno in onda le repliche delle puntate serali di Uomini e donne del 2019, in rete stanno circolando strane voci sul futuro della "regina" incontrastata del programma. Stando ad alcuni rumor, Maria De Filippi starebbe pensando di ridimensionare il ruolo di Gemma Galgani nella prossima stagione: a partire da settembre, infatti, alla dama torinese potrebbe essere concesso meno spazio nel rispetto di una parte di pubblico che si dice stanco dei soliti siparietti.

Incertezza sul futuro di Gemma a Uomini e Donne

A fine agosto inizieranno le registrazioni della stagione 2021/2022 di Uomini e Donne: soltanto allora si saprà se un Gossip che sta circolando di recente ha un fondo di verità oppure no.

Stando a quello che riportando alcuni blog in queste ore, il futuro di Gemma nel dating-show potrebbe essere in bilico: non è detto, infatti, che a settembre la discussa Galgani sia ancora la protagonista assoluta del programma.

Voci che ancora non hanno trovato conferma, sostengono che Maria De Filippi starebbe meditando di togliere un po' di spazio alla dama del Trono Over che da oltre undici anni monopolizza intere puntate del format con le sue vicissitudini amorose.

La presentatrice Mediaset potrebbe dare ascolto a quella parte di pubblico che si dice stufa di assistere sempre alle stesse "sceneggiate", ovvero alle frequentazioni della torinese che non hanno mai un lieto fine.

Nuove registrazioni di Uomini e Donne ad agosto

Questo gossip arriva dopo quello che voleva Gemma addirittura fuori dal cast della nuova edizione di Uomini e Donne. A smentire quella chiacchiera, però, è stato Gianni Sperti quando ha dichiarato ad una rivista: "Non penso che se ne andrà. Anzi sono certo che sarà ancora con noi".

La sfortunata Galgani, dunque, si appresta a partecipare al dating-show Mediaset per il dodicesimo anno consecutivo e dopo aver vissuto l'ennesima estate da single.

Se Maria De Filippi dovesse davvero ridurre lo spazio della torinese in puntata, vorrà dire che sceglierà di puntare su altri personaggi. Tra coloro che potrebbero sostituire la 71enne in studio e nel cuore del pubblico, spicca Isabella Ricci: la new entry del Trono Over, infatti, in pochi mesi ha già conquistato stima e affetto da parte degli addetti ai lavori e dei telespettatori.

Disavventura per Gemma lontano da Uomini e Donne

Nell'attesa di sapere qualcosa in più sul ruolo che ricoprirà Gemma nella nuove puntate di Uomini e Donne, i siti di gossip si stanno occupando di una piccola disavventura nella quale è incappata la dama.

Tramite alcuni video che ha pubblicato su Instagram qualche giorno fa, la torinese ha fatto sapere di essere rimasta bloccata in ascensore. Riprendendo il posto dov'era da sola e al buio, Galgani ha chiesto aiuto ai propri follower, interrogandoli su cosa si dovrebbe fare in situazioni del genere per non lasciarsi sopraffare dal panico.

La protagonista del Trono Over non ha condiviso con i fan il finale di questa sua rocambolesca avventura, ma dando un'occhiata al suo profilo social, ci si accorge che è andato tutto bene e che ora si sta godendo le vacanze in attesa di tornare davanti alle telecamere.

Salvo clamorosi colpi di scena, a settembre la 71enne dovrebbe rientrare negli studi del dating-show da single e con l'intenzione di trovare quel principe azzurro che cerca disperatamente da oltre undici anni. Non dovrebbero mancare, inoltre, i battibecchi con l'opinionista Tina Cipollari e gli accesi confronti verbali con Isabella Ricci, la collega di parterre con la quale Gemma ha cominciato a punzecchiarsi già sul finire della precedente stagione.