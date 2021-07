Un posto al sole continua con il proprio appuntamento su Rai 3, le nuove puntate - in onda dal 12 al 16 luglio - vedranno protagonista Filippo con il suo difficile risveglio dopo l'intervento.

Per sbloccare la memoria del figlio di Ferri, Serena lo porterà a Palazzo Palladini, ma le cose non andranno come sperato, poiché vedere Irene peggiorerà il malessere dell'uomo. Nel frattempo ci sarà la laurea di Rossella, che riuscirà a raggiungere il suo obiettivo dopo un piccolo imprevista: la ragazza riceverà una festa a sorpresa da tutte le persone care.

Il ritorno a casa sarà traumatico per Filippo Sartori: spoiler fino al 16 luglio

Le anticipazioni di Un Posto al sole dal 12 al 16 luglio annunciano che Serena e Ornella penseranno di sbloccare la memoria di Filippo facendolo ritornare a casa. La moglie di Sartori farà in modo che l'arrivo a Palazzo Palladini sia il meno traumatico possibile per il padre di Irene, ma le cose non andranno come previsto.

L'uomo, infatti, scoprirà per caso l'esistenza della figlia e la sua reazione sarà molto preoccupante per Serena che quando si renderà conto di non poter gestire la situazione, prenderà una decisione importante.

Roberto, intanto, non sarà affatto d'accordo con i metodi usati da Ornella e da Volpicelli e giudicherà incompetente il loro modo di agire per tentativi con suo figlio.

Arriverà il tanto atteso giorno della laurea di Rossella: spoiler Un Posto al sole

Le anticipazioni di Un Posto al sole per la settimana che va dal 12 al 16 luglio rivelano che per Rossella saranno giorni molto importanti in vista della laurea. La ragazza sarà molto impegnata nel ripetere e continuerà a dire ai suoi amici di non avere nessuna intenzione di festeggiare il suo traguardo.

La mattina dell'esame, la figlia di Silvia si sveglierà in ritardo e inizierà una lotta contro il tempo per arrivare in facoltà a piedi, ma alla fine riuscirà a portare a termine il suo obiettivo. La laurea con 110 e lode sarà per Rossella e la sua famiglia una felicità a lungo attesa e, quando arriverà a Palazzo Palladini, la nuova dottoressa troverà ad attenderla una bella sorpresa.

Contrariamente a quello che Patrizio aveva pensato per lei, Vittorio deciderà di preparare per la sua amica una festa che sarà molto apprezzata, con un ricco buffet preparato dal suo ex fidanzato che proverà a prendersi tutti i meriti. A Rossella non sfuggirà nemmeno il particolare della cream tart: il suo dolce preferito sarà il pensiero di Patrizio per lei.

Quest'ultimo, intanto, proseguirà la propria storia con Clara, intenzionato a non nascondersi più per timore per giudizio degli altri, ma Raffaele parlerà con suo figlio invitandolo a riflettere bene su cosa desidera per il suo futuro.