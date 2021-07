La dama Luisa Monti, protagonista delle ultime edizioni di Uomini e donne, continua a tenere aggiornati i tantissimi fan che la seguono e la supportano sui social su quelle che sono le sue condizioni di salute dopo aver scoperto e annunciato di avere un tumore al seno. Qualche settimana fa, la dama dai capelli rossi che grazie alla trasmissione di Maria De Filippi ha trovato il suo grande amore, aveva svelato di aver fatto questa terribile scoperta legata al suo stato di salute. In queste ore, Luisa ha subito il primo intervento e sui social ha rassicurato i suoi numerosi fan, dicendo di non aver perso il sorriso neppure dopo il lungo intervento.

Ecco come sta la dama Luisa di Uomini e donne

Nel dettaglio, la dama di Uomini e donne anche dopo la fine del suo percorso in trasmissione, ha voluto mantenere un rapporto diretto e costante con i suoi numerosi fan social, ai quali aveva rivelato di aver scoperto di essere malata.

Luisa ha un tumore al seno e lo ha scoperto dopo aver fatto delle visite preventive. La dama, però, non ha mai perso l'entusiasmo che l'ha sempre contraddistinta in trasmissione, lanciando dei messaggi ricchi di speranza e gratitudine anche in un momento così difficile della sua vita.

E, in queste ore, Luisa è tornata a farsi vedere sui social: la dama ha postato uno scatto dal letto di ospedale, col quale ha annunciato ai suoi followers, di aver subito il primo intervento per asportare il tumore che l'ha colpita.

'È andato tutto bene', scrive Luisa dopo l'intervento

"Qui non si smette di sorridere neanche dopo sette ore di intervento" ha scritto Luisa nel suo lungo post che ha condiviso su Instagram, aggiungendo che tutto è andato nel migliore dei modi.

"Finalmente abbiamo dato morte e sepoltura alla bestiaccia cattiva. E' andato tutto bene", ha scritto la dama di Uomini e donne sui social che ha poi voluto ringraziare i medici che la stanno aiutando e supportando in questo percorso ma anche tutte le persone e i familiari che le stanno accanto.

Immancabile poi, un ringraziamento al suo fidanzato Salvio, che Luisa ha avuto modo di conoscere proprio grazie alla trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il messaggio di speranza della dama Luisa di Uomini e donne

I due si sono conosciuti in trasmissione e da quel momento in poi non si sono più lasciati: il loro obiettivo, infatti, è quello di convolare a nozze appena Luisa si rimetterà in sesto dopo aver affrontato la malattia.

E, anche dal letto di ospedale e dopo un lungo intervento durato ben sette ore, Luisa non ha perso occasione per lanciare dei messaggi di positività e ottimismo.

"Amatevi, non perdete mai la speranza. Viva la vita", ha chiosato Luisa nel suo messaggio social.