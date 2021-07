In attesa di conoscere i nuovi allievi di Amici (l'edizione numero 21 prenderà il via il 18 settembre) Rudy Zerbi, uno degli storici professori di canto della scuola di talenti, ha parlato del suo rapporto con Sangiovanni. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, il coach ha confessato che, non solo si sente spesso con il cantautore vicentino, ma anche che quest'ultimo gli chiede ancora dei consigli.

D'altra parte, durante Amici Zerbi ha sempre dato rilievo al diciottenne che adesso sta raccogliendo i frutti di questo lavoro con le sue canzoni di successo.

I rapporti del coach di musica con l'ex allievo

Rudy Zerbi, dopo essersi espresso più che positivamente su Giulia Stabile, ha svelato il suo pensiero su Sangiovanni. "Siamo sempre in contatto", ha affermato parlando del cantante. Il vicentino, a detta del prof di Amici, anche dopo la fine del programma continua a chiedere il suo parere. Il giudice di Tu sì que vales a tal proposito ha fatto anche un parallelismo importante.

Sulla scena musicale in questo periodo vi sono molti cantanti giovani, tra cui proprio Sangio e Ariete. "Se vado a ripescare nei ricordi, si sta creando la situazione degli anni '60", ha detto Rudy Zerbi, menzionando un sedicenne Gianni Morandi ed una quindicenne Rita Pavone.

Per quanto riguarda Malibu, la hit di Sangiovanni premiata con quattro dischi di platino e un disco d'oro in Svizzera, Zerbi ha affermato: "Malibu unisce le generazioni e questo fa la differenza in un successo. Dai bambini agli adulti, la cantano tutti". Dunque, il brano del cantante veneto ha trovato l'approvazione del discografico.

I riferimenti al 'Perla blu' nel serale di Amici

In attesa di sapere se verrà riconfermato ad Amici (ha dichiarato che al momento non è stato ancora contattato dalla produzione), Zerbi ha raccontato un particolare aneddoto relativo all'oramai fantomatico "Perla blu", da lui nominato spesso al serale per indicare un luogo dove si balla e si canta in maniera amatoriale.

"Mi sono immaginato un vecchio locale, un dancing come quelli che una volta avevano certi nomi", ha detto il conduttore radiofonico.

"È un mio sogno e non è detto che un giorno non compaia da qualche parte", ha concluso il docente di Amici, ricordando che gli inizi della sua carriera sono avvenuti in un locale stile "Perla blu".

Ricordiamo, infine, che in questo periodo Zerbi è impegnato con le registrazioni di Tu sì que vales, la trasmissione del sabato sera di Canale 5.