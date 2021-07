Uomini e donne tornerà in onda dal prossimo settembre 2021 su Canale 5. La popolare trasmissione dei sentimenti, ideata e condotta da Maria De Filippi, è stata già confermata per la nuova stagione televisiva e in queste ore emergono i primi retroscena su quello che dovrebbe accadere. Occhi puntati sulla dama torinese Gemma Galgani, la quale ha confermato il suo ritorno in studio ma, sembrerebbe che non sarà la vera protagonista indiscussa del programma, dato che si punterà maggiormente sulla sua rivale Isabella, che lo scorso anno ha fatto breccia nel cuore degli spettatori.

Retroscena Uomini e donne settembre: Gemma sarebbe sempre più a rischio

Nel dettaglio, i primi retroscena sulla prossima edizione di Uomini e donne, arrivano dalle pagine della rivista diretta da Riccardo Signoretti, la quale fa sapere che potrebbe esserci una vera propria rivoluzione nello studio della popolare trasmissione dei sentimenti di Canale 5.

"A Uomini e donne traballa il trono di Gemma: la De Filippi ora punta sulla dama Isabella", viene scritto sulla rivista.

In pratica, a partire dal prossimo settembre 2021, Gemma Galgani potrebbe ritrovarsi a non essere più la vera protagonista indiscussa del trono over, così come lo è stato nel corso delle ultime stagioni televisive.

Isabella Ricci nuova protagonista indiscussa di U&D?

Il motivo avrebbe a che fare con la presenza della dama Isabella, arrivata a Uomini e donne lo scorso anno e in grado di conquistare subito il gradimento di un nutrito numero di cavalieri ma soprattutto del pubblico del programma.

In tantissimi, soprattutto sui social, hanno chiesto a Maria De Filippi di dare maggiore spazio a Isabella evitando di far stare costantemente al centro dell'attenzione, la dama torinese Gemma Galgani.

A distanza di dodici anni dal suo arrivo in trasmissione, sembrerebbe proprio che Gemma abbia iniziato a stufare gli spettatori, complice il fatto che le sue frequentazioni non riescono mai ad avere un esito positivo.

Così, a partire dal prossimo settembre, la dama Isabella Ricci potrebbe trovarsi al centro dell'attenzione mediatica del programma dei sentimenti di Canale 5, pronta a rafforzare ancora di più la sua leadership, a discapito della "nemica" Gemma.

Nello studio di Uomini e donne arriva la tronista trans

E poi ancora, le anticipazioni sulla prossima edizione di Uomini e donne, rivelano che ci sarà spazio anche per una novità importante legata al trono classico.

Per la prima volta nella storia del programma, Maria De Filippi darà spazio ad una tronista transessuale, che si metterà in gioco per cercare la sua anima gemella.

Trattasi di una ragazza che di mestiere fa la commessa e che ha già portato a compimento il suo percorso di transizione da uomo a donna.