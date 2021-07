Malinteso tra i fan di Uomini e donne: quando ormai sembrava certo l'arrivo di Nicole Scavuzzo sul trono, è stata la stessa ad intervenire per mettere in chiaro la sua posizione. I tweet con i quali aveva commentato la scelta di Maria De Filippi di puntare su una ragazza transgender per il cast di settembre, avevano lasciato intendere che fosse proprio la bella siciliana la futura protagonista del dating-show; non sarà così ed è stata lei a spiegare tutto sui social network.

Il chiarimento sul futuro a Uomini e Donne

Sembrava troppo bello e facile per essere vero.

Quando i fan di Uomini e Donne già esultavano per aver scoperto con largo anticipo l'identità di una delle nuove troniste, è arrivato un fondamentale chiarimento che rimette tutto in gioco.

Chi pensava che Maria De Filippi avesse scelto Nicole Scavuzzo come prima protagonista transgender del suo dating-show, si sbagliava: la siciliana che lavora a Londra ha smentito sui social il rumor che la voleva prossima a partecipare alla trasmissione pomeridiana di Canale 5.

A creare confusione e false aspettative nei curiosi, erano stati alcuni tweet coi quali la giovane aveva commentato la notizia dell'imminente arrivo di una transessuale sulla poltrona rossa più famosa d'Italia.

"Felice e terrorizzata allo stesso tempo, non vedo l'ora", ha scritto quella che tanti pensavano fosse la futura protagonista del Trono Classico di U&D.

Ancora mistero sulla prima trans di Uomini e Donne

Dopo che sul web ha cominciato ad impazzare il suo nome legato al cast della stagione 2021/2022 di Uomini e Donne, Nicole ha preso parola ed ha detto come stanno veramente le cose.

Nello spiegare il suo tweet che in molti hanno frainteso, Scavuzzo ha scritto: "Non vedo l'ora di vedere chi sarà.

Purtroppo non sono io la tronista".

La siciliana ha smentito che sarà lei uno dei volti di riferimento delle puntate del dating-show che andranno in onda a partire da metà settembre.

Resta misteriosa, dunque, l'identità della ragazza che prima era un ragazzo e che Maria De Filippi ha voluto come rappresentante della comunità LGBT.

Tra poco più di un mese, dunque, questi dubbi dovrebbero essere sciolti: sono fissate per fine agosto, infatti, le prime registrazioni della nuova edizione del format, quelle in cui saranno presentati tutti i tronisti.

Attesa per la nuova stagione di Uomini e Donne

La smentita di Nicole Scavuzzo, non spegne la curiosità dei fan di Uomini e Donne sulla svolta quasi storica alla quale assisteranno dopo l'estate.

Dopo aver inaugurato per prima un Trono Gay nell'edizione 2016/2017 (con protagonisti Claudio Sona prima e Alex Migliorini poi), Maria De Filippi ha deciso di trattare un altro tema molto importante ma delicato, quello delle persone che affrontano un percorso di cambiamento dopo aver realizzato di vivere nel corpo sbagliato.

La prima tronista trans del programma Mediaset avrebbe già completato la sua transizione: da ragazzo, infatti, oggi sarebbe una bellissima ragazza che ha accettato di cercare l'anima gemella davanti alle telecamere.

Per quanto riguarda gli altri giovani che completeranno il cast del nuovo Trono Classico, si stanno facendo parecchie ipotesi: tra i candidati alla poltrona rossa, ad esempio, ci sono apprezzati ex corteggiatori come Matteo Ranieri (scelta di Sophie Codegoni, ma già ex dopo poche settimane di frequentazione) e Carolina Ronchi (spasimante "rifiutata" da Giacomo Czerny), oppure volti di Temptation Island 2021 come il discusso Tommaso Eletti (ex fidanzato 21enne di Valentina Nulli Augusti).