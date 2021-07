È terminata la "latitanza" di Riccardo Guarnieri: il protagonista di Uomini e donne , infatti, non si faceva vivo sui social network da mesi, ovvero da quando è stato ospite del programma a maggio scorso. Il pugliese ha pubblicato una foto su Instagram in cui lo si vede sfoggiare un abito elegante e una forma fisica invidiabile: i fan, infatti, si sono chiesti se in questo periodo di assenza dal web, il cavaliere del Trono Over abbia perso peso, soprattutto dopo la dolorosa rottura con Roberta Di Padua.

