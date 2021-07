Nelle prossime puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 dal 19 al 23 luglio, ci sarà spazio anche per la coppia formata da Marina e Fabrizio. Quest'ultimo, nella lunga storyline dei Cantieri, ha avuto un ruolo molto marginale ma, a quanto pare, presto si parlerà molto di lui. Mentre sua moglie e Roberto saranno impegnati a trovare nuovi partner commerciali, Rosato dovrà fare i conti con alcuni gravi problemi economici legati alla propria attività. L'uomo però, per non mostrarsi fragile con Marina, preferirà tenerle tale informazione segreta.

Nel frattempo Ferri cercherà di stare il più vicino possibile a suo figlio Filippo.

Un posto al sole, anticipazioni dal 19 al 23 luglio: cattive notizie per Fabrizio

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano) saranno molto impegnati a trovare nuovi accordi commerciali vantaggiosi per i Cantieri.

I due riprenderanno i contatti con il facoltoso imprenditore australiano Claudio Burnet (David Zed) per vendergli un costoso yacht. Se gli affari sembreranno mettersi piuttosto bene per lo storico duo, lo stesso non si potrà dire per Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti). L'uomo infatti riceverà una, non precisata, brutta notizia in merito alle sue aziende.

Upas, trame 19-23 luglio: Fabrizio mente a Marina

Le anticipazioni non forniscono dettagli sull'entità del danno economico che dovrà affrontare Rosato, ma sembra proprio che la situazione risulterà piuttosto grave.

Le conseguenze della crisi lavorativa dell'uomo saranno infatti tali da poter avere serie ripercussioni sul suo rapporto con Marina.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Fabrizio però, preso da un moto d'orgoglio, preferirà non riferire i suoi problemi lavorativi alla moglie, tenendo per sé tutto il suo disagio. Non è chiaro a cosa porterà, di preciso tale situazione, ma la sensazione è che Fabrizio si troverà a dover affrontare una crisi senza precedenti.

Puntate dal 19 al 23 luglio: Roberto aiuta Filippo

Nonostante i numerosi impegni lavorativi, Roberto riuscirà ad essere molto presente con suo figlio Filippo (Michelangelo Tommaso), dandogli tutto il sostegno possibile. Nel frattempo quest'ultimo, proverà a fare ritorno a casa sua, da Serena (Miriam Candurro) e Irene (Geta Putaturo), ma le cose non si metteranno affatto bene. Per quanto la moglie si sforzi di rassicurarlo e creargli un ambiente privo di stress, l'uomo non riuscirà a sentirsi a suo agio e ad accettare quella che è, per lui, una nuova realtà.

Le anticipazioni rivelano che la situazione degenererà al punto da spingere Filippo a considerare l'idea di trasferirsi a casa di suo padre.