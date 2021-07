Nuovo spazio dedicato alle notizie su Grand Hotel, la Serie TV iberica che narra le vicende ambientate in un albergo agli inizi del Novecento. Gli spoiler della 6ª puntata in programma il 18 luglio su Canale 5 rivelano che Alfredo e Sofia decideranno di lasciarsi, nonostante l'arrivo di un bebè in famiglia.

Alicia, invece, inizierà a credere che Javier abbia provato ad uccidere Andrés.

Grand Hotel, puntata 18 luglio: Alicia crede che Javier abbia attentato alla vita di Andrés

Le anticipazioni di Grand Hotel relative alla 6ª puntata che verrà trasmessa su Canale 5 il 18 luglio alle 21:20 dopo Paperissima Sprint, preannunciano diversi colpi di scena.

Nel primo episodio, intitolato Un pianto nella notte, l'hotel accoglierà con entusiasmo il primogenito di Sofia e Alfredo sotto gli occhi increduli della marchesa.

Belen invece sarà molto provata perché sta allattando due bambini contemporaneamente. A tal proposito, la ragazza e Andrés decideranno di nascondere il neonato nell'albergo.

Intanto Alicia si recherà alla taverna del paese in compagnia di Julio per scoprire chi ha cercato di uccidere Andrés. Tutti i sospetti ricadranno su Javier, anche se dei nuovi indizi rischieranno di rimettere tutto in discussione.

Infine Oso, il trafficante di oppio, inizierà a stufarsi del comportamento del giovane Alarcon che non gli ha ancora pagato l'ultimo carico di merce consegnatogli.

Alicia indaga sulla morte del padre

Nel secondo episodio, dal titolo Il Segreto, Alicia nutrirà dei sospetti sul medico che ha redatto il certificato di morte del padre. La giovane, infatti, crederà che questi ne abbia falsificato la data. Allo scopo di fare chiarezza sulla faccenda, la giovane cercherà di parlare con il dottore.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Belen, nel frattempo, continuerà ad allattare i due bambini. La cameriera, inoltre, farà in modo che Andrés non lavori per il pescivendolo. Una decisione che non sarà accolta positivamente da Angela. Di conseguenza, il giovane Alarcon inizierà a frequentare degli ambienti loschi dopo aver cominciato a trafficare l'oppio.

Alfredo decide di lasciare Sofia

Alfredo e Sofia entreranno in crisi. L'uomo, infatti, deciderà di terminare la relazione con la compagna, poiché la nascita del figlio non ha portato la felicità sperata.

Javier dovrà fare i conti con i suoi problemi. Il ragazzo dovrà assumersi le responsabilità dell'avvelenamento verificatosi al Grand Hotel, e dovrà saldare il suo debito con Oso, circostanza che potrebbe costargli la vita.

In attesa di seguire la nuova puntata di Grand Hotel su Canale 5, ricordiamo che la Serie Tv spagnola può essere rivista in replica on-demand sulla piattaforma Mediaset Play Infinity.