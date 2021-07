Un posto al sole continua con la messa in onda delle nuove puntate su Rai 3 e le tante sorprese che attendono i telespettatori che, secondo le anticipazioni dal 19 al 23 luglio, assisteranno al ritorno di Filippo a Palazzo Palladini. Ci sarà spazio anche per i sentimenti di Silvia che saranno sempre più confusi, mentre Michele riceverà buone notizie per il libro. Infine, ritornerà Susanna e Jimmy riuscirà a liberarsi dalla prepotenza di Brenda.

Fabrizio nasconderà i suoi problemi a Marina: spoiler fino al 23 luglio

Le anticipazioni di Un Posto al sole dal 19 al 23 luglio annunciano che Filippo Sartori tornerà a vivere a Palazzo Palladini con sua moglie e sua figlia, ma le cose non andranno come sperato.

Per il figlio di Roberto, infatti, sarà molto difficile vivere sotto lo stesso tetto con una donna che per lui è una perfetta sconosciuta e Serena si sentirà a disagio in questa nuova situazione. La profonda crisi che attraverserà Filippo porterà l'uomo a valutare l'idea di trasferirsi a casa di suo padre. Nel frattempo, Roberto e Marina saranno impegnati anche sul fronte lavorativo, con una trattativa da portare a termine per la vendita dello yacht a Burnet, mentre Fabrizio continuerà a tenere per sé i gravi problemi che hanno colpito la sua azienda, mentendo anche a sua moglie.

Samuel pensa a una sorpresa per Speranza: spoiler Un posto al sole

Le anticipazioni di Un Posto al sole per la settimana dal 19 al 23 luglio rivelano che presto ritornerà Susanna.

La ragazza, infatti, deciderà di lavorare nell'ufficio di Niko e questo preoccuperà molto Renato, che ripenserà a quanto suo figlio abbai sofferto a causa della sua ex fidanzata. Silvia, invece, incontrerà per caso Giancarlo e successivamente riceverà una sua telefonata inaspettata: questo porterà la donna a sentirsi nuovamente confusa sui sentimenti che prova per suo marito.

Michele, nel frattempo, sarà ignaro di tutto e sarà entusiasta per una notizia che riguarda la pubblicazione del suo nuovo libro. Samuel deciderà di tornare a corteggiare Speranza e la inviterà a trascorrere una serata con lui, per poterle dichiarare i suoi sentimenti in un modo originale. Ci sarà spazio anche per il piccolo Jimmy che inizierà a frequentare il campo estivo, ma ben presto si troverà nuovamente a dover affrontare le sue paure a causa dei bulli.

Quando rivedrà Brenda, infatti, il bambino sarà intimorito dalle sue minacce e si lascerà ancora sopraffare, cedendole le sue figurine. Il giorno successivo, tuttavia, Jimmy vedrà la bambina usare lo stesso atteggiamento con un'altra compagna e deciderà d'intervenire, mettendo in pratica i consigli di Franco e finalmente riuscirà a superare tutte le difficoltà, scoprendo che Brenda non è così forte come vuole far credere.