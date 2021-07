Sono passati un paio di giorni da quando Roberta Di Padua ha iniziato la sua temporanea pausa da Instagram. La protagonista di Uomini e donne, infatti, ha deciso di concedersi un periodo senza social network per ricaricare le pile e rimettere in ordine la sua vita. Stando a quello che racconta Deianira Marzano, però, la momentanea 'sparizione' della romana potrebbe dipendere da una crisi che sta vivendo da quando l'ex Riccardo è stato beccato in dolce compagnia.

Gossip sulla protagonista di Uomini e Donne

Da quando è terminata la stagione 2020/2021 di Uomini e Donne, Roberta è apparsa spesso triste o comunque poco sorridente sui social network.

A conferma di questo fatto che molti fan del dating-show hanno notato, c'è la recente decisione della dama di sparire per un po'.

Tramite alcune stories che ha pubblicato su Instagram, Di Padua ha fatto sapere che stava per concedersi un periodo di "disintossicazione" dal web, giorni in cui non si sarebbe fatta viva né per fare sponsorizzazioni né per condividere momenti della sua quotidianità. Nel motivare questa sua scelta, la protagonista del Trono Over ha detto che sente il bisogno di vivere pienamente le persone care, le stesse che la aiuteranno a ritrovarsi dopo un'annata difficile e costellata di delusioni soprattutto amorose.

Il comportamento dopo la fine di Uomini e Donne

A tenere alta l'attenzione dei curiosi sulla dama di Uomini e Donne (che è assente da Instagram già da un paio di giorni), è Deianira Marzano con un Gossip piuttosto interessante.

In un articolo che ha firmato in questi giorni, la napoletana ipotizza che il momentaneo addio di Roberta ai social network potrebbe essere la conseguenza di un'altra chiacchiera che la riguarda indirettamente. Pare, infatti, che Di Padua abbia reagito male al rumor secondo il quale l'ex Riccardo si sarebbe fidanzato con una mora misteriosa: il pugliese, infatti, ultimamente si è fatto fotografare abbracciato ad una donna sconosciuta che molti indicano come la sua nuova fiamma.

Secondo l'influencer, la protagonista del Trono Over sarebbe entrata in crisi dopo aver visto Guarnieri con un'altra, e anche per questo motivo avrebbe deciso di prendersi una pausa da Instagram e dall'attività social in generale.

Il tira e molla negli studi di Uomini e Donne

La storia d'amore tra Roberta e Riccardo è finita la scorsa primavera.

I due si erano fidanzati un paio di mesi prima negli studi di Uomini e Donne, gli stessi nei quali sono tornati per annunciare la loro rottura. Sono tanti i motivi che hanno portato la dama e il cavaliere ad allontanarsi definitivamente: lei non sopportava il comportamento da single di lui, che a sua volta rimproverava all'ormai ex compagna mancanze e mire televisive che poco avevano a che fare con il loro rapporto sentimentale.

A distanza di qualche tempo, però, Di Padua ha fatto sapere che le sarebbe piaciuto avere almeno un ultimo faccia a faccia con Guarnieri, che però avrebbe sempre detto no rifiutandosi di rispondere agli sms e alle domande dei giornalisti. Ora che il pugliese potrebbe avere un altro amore, Roberta decide di ritirarsi per un po' dalle scene per affrontare in privato un momento delicato della sua vita (che secondo Deianira potrebbe dipendere anche dalla nuova vita di Riccardo).

Ancora non si sa, infine, se i due ex parteciperanno alla stagione 2021/2022 del dating-show di Maria De Filippi: il cavaliere potrebbe non figurare nel cast visti i gossip che lo vorrebbero impegnato, la dama è ufficialmente ancora single e potrebbe accettare di proseguire il percorso nel Trono Over dopo un'estate di crisi.