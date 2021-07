Riccardo Guarnieri aveva lasciato Uomini e donne con Roberta Di Padua, ma la loro relazione è naufragata dopo poche settimane. In una recente intervista, rilasciata per il magazine della trasmissione, il cavaliere pugliese ha affermato che una parte di lui tornerebbe nuovamente a cercare l'amore in televisione. Riccardo, inoltre, ha dichiarato di essere ancora single, smentendo quindi i gossip circolati sul suo conto, su un ipotetico flirt che gli è stato attribuito.

Riccardo Guarnieri potrebbe tornare a Uomini e Donne

Riccardo ha affermato che, al momento, non sta pensando all'amore e lo vede come un pensiero lontano.

Guarnieri, a tal proposito, ha dichiarato: ''Mi sto godendo l'estate fregandomene un po' di quello che pensano gli altri e vivendo alla giornata, come facevo qualche anno fa". In merito all'ipotetico ritorno a Uomini e Donne, il single pugliese ha confidato: ''Non lo so, sono estremamente combattuto in merito. C'è una parte di me che tornerebbe, a testa bassa come sono uscito, per ricominciare da zero; un'altra parte di me è consapevole che forse non mi sentirei più a mio agio perché ho fatto una stupidaggine e me ne rendo conto". Riccardo ha inoltre detto di essere profondamente dispiaciuto perché il programma è sempre stato per lui una bellissima esperienza ed è sempre stato trattato con rispetto da chi lavora nello staff.

Riccardo Guarnieri è single e non pensa più a Roberta

Riccardo ha commentato anche la fotografia circolata nelle ultime settimane in rete, in cui era in compagnia di una donna, smentendo il flirt che gli è stato attribuito. Guarnieri ha affermato: ''Sono single. Lo scatto che ha fatto il giro del web era un selfie fatto a Lecce, dove ero andato una sera con i miei amici, insieme a una fan''.

Il cavaliere di Uomini e Donne ha rivelato di non pensare più a Roberta e che quello che accade nella sua vita non lo riguarda più. Riccardo, a tal proposito, ha dichiarato: ''Ognuno deve prendersi le proprie colpe che, in questo caso, sono al cinquanta e cinquanta''.

Riccardo non ha più pensato a Roberta dopo la fine della storia nata a Uomini e Donne

Riccardo ha spiegato di non avere pensato a Roberta, nemmeno i primi giorni dopo la loro rottura, affermando: ''Era vivo il ricordo delle sue parole che ho vissuto come offese. Mi è sembrato che lei a un certo punto non facesse altro che umiliarmi, o almeno mi sono sentito così, pur di avere ragione''. Guarnieri ha inoltre commentato il fortuito incontro che Di Padua ha avuto con Ida Platano, confidando che ha riso per l'accadimento. Non resta che attendere la nuova stagione di Uomini e Donne, per scoprire se Riccardo sarà ancora un cavaliere del parterre.