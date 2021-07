Tra le ex protagoniste di Uomini e donne vi è la bella Alessia Cammarota, nota al grande pubblico per la sua partecipazione al programma dei sentimenti di Maria De Filippi e per la sua storia d'amore con Aldo Palmeri. A distanza di anni dalla fine del loro percorso insieme in televisione, i due hanno messo su famiglia e sono diventati genitori di due bambini. Oggi Alessia si divide tra il lavoro di mamma e influencer: anche lei, forte della sua popolarità su Instagram, ha intrapreso questo tipo di attività e in un recente botta e risposta con i fan ha sbottato ammettendo che si tratta di un vero e proprio lavoro, non semplice da gestire.

La verità di Alessia Cammarota sul mestiere dell'influencer

Nel dettaglio, una delle attività preferite dai volti di Uomini e donne è sicuramente quello dell'influencer, sempre più di moda nel corso degli ultimi anni anche se visto con un po' di "puzza sotto al naso".

In tanti, infatti, credono che sia una passeggiata realizzare contenuti video e foto da pubblicare poi su Instagram e non lo ritengono un lavoro a tutti gli effetti.

A tal proposito, quindi, Alessia Cammarota ha scelto di rompere il silenzio e l'ex volto di Uomini e donne ha duramente sbottato sui social, ammettendo che quello dell'influencer è un vero e proprio lavoro a tutti gli effetti, spiegando anche come funziona svolgere tale professione.

'Non pensate sia tutto semplice', dice Alessia di Uomini e donne

"Come lavoro viene preso sottogamba ma è un lavoro a tutti gli effetti, con tutto quello che comporta un lavoro", ha ammesso Alessia Cammarota sui social.

La moglie di Aldo Palmeri ha poi spiegato anche come si svolge questo tipo di professione, rivelando che molto spesso gli influencer si ritrovano a lavorare con piccole o grandi aziende, con le quali sono costantemente in contatto.

"Ci sono tante persone che lavorano con noi e dietro di noi. Non pensate sia tutto così semplice e facile", ha proseguito ancora l'ex volto di Uomini e donne, aggiungendo che ci sono delle scadenze che vanno rispettate e che i lavori da postare devono essere prima supervisionati per avere l'approvazione ufficiale dall'azienda.

Prosegue la favola d'amore tra Aldo e Alessia

Insomma per Cammarota non sarebbe affatto un mestiere semplice e facile, motivo per il quale ha scelto di spezzare questa lancia a favore degli influencer che, come lei, propongono dei prodotti da acquistare sui loro canali social.

Intanto la love story con Aldo prosegue nel migliore dei modi. Qualche mese fa i due avevano annunciato anche l'arrivo del loro terzo figlio, ma purtroppo qualcosa non è andata bene e Alessia rivelò di averlo perso per un aborto spontaneo.