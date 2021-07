Prosegue l'appuntamento con la soap opera Un posto al sole e le anticipazioni delle prossime puntate in onda dal 2 al 6 agosto 2021, rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena. Occhi puntati su Samuel che, dopo una cocente delusione, prenderà in considerazione l'idea di lasciare il Palazzo. Intanto tra Fabrizio e Marina il rapporto si complicherà sempre più e ci sarà anche il ritorno di una donna del passato.

Samuel deluso da Speranza: anticipazioni Un posto al sole 2-6 agosto 2021

Nel dettaglio, le trame delle prossime puntate di Un posto al sole in onda fino al prossimo 6 agosto 2021, rivelano che in seguito al fallimento della cena romantica, Samuel prenderà in seria considerazione l'idea di abbandonare definitivamente Palazzo Palladini.

Intanto Bianca incontrerà Cristina, con la quale fin dal primo momento instaurerà un rapporto di grande conflitto, che non lascia far sperare in niente di positivo.

Samuel, invece, si sentirà profondamente deluso: non solo da Speranza ma anche dai suoi più cari amici che hanno deluso le sue aspettative.

Nervi tesi tra Fabrizio e Marina

E poi ancora le trame delle prossime puntate di Un posto al sole dal 2 al 6 agosto rivelano che Patrizio prenderà a cuore le sorti di Vittorio e così proverà a fare il possibile per capire cosa desideri in amore e quale sia la strada giusta da percorrere per poter arrivare alla felicità.

Intanto, i rapporti tra Fabrizio e Marina si complicheranno sempre più e tutto verrà particolarmente reso complicato anche dall'arrivo di una donna del passato, che tornerà a farsi viva nella vita dell'uomo.

Sta di fatto che col passare del tempo, il rapporto con Marina non sarà destinato a migliorare e come se non bastasse Fabrizio avrà anche la doppia difficoltà di dover lavorare con una sua ex fidanzata.

Intanto Samuel, dopo la dura batosta subita, deciderà di rimboccarsi le maniche e proverà così a rimettere in piedi i cocci della sua vita.

Il ragazzo, infatti, sarà disposto a voltare pagina e quindi lasciarsi alle spalle il rifiuto da parte di Speranza.

Michele e Silvia si danno una seconda chance: anticipazioni Un posto al sole al 6 agosto

A questo punto, però, bisognerà capire quale sarà il futuro di Speranza: Vittorio farà un passo avanti e le chiederà di restare con lui a Napoli?

Le anticipazioni di Un posto al sole al 6 agosto 2021, inoltre, rivelano che Michele e Silvia proveranno a rimettere insieme il loro matrimonio. I due, quindi, decideranno di partire insieme per Indica e cercare così di ritrovare di nuovo la loro armonia familiare.

Una scelta che non piacerà per niente a Giancarlo, il quale non avrà alcuna intenzione di arrendersi e soprattutto di rinunciare a Silvia, di cui si è realmente innamorato.