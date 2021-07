Dopo settimane di silenzi, ormai pare sia arrivata la conferma: l'amicizia tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini è giunta al capolinea.

L'influencer milanese ha deciso di non "seguire" più il figlio di Alba Parietti su Instagram, e sulla questione è intervenuta proprio la conduttrice piemontese. Quest'ultima, in sintesi, ha spiegato che nella vita un vero amico (se è tale) non deve mai prendersi gioco delle debolezze dell'altro.

La stoccata di Parietti a Zorzi

Da tempo si vociferava di una presunta rottura tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi. Nonostante ciò, i due non avevano mai confermato né smentito le indiscrezioni.

In queste ore, però, è arrivato un gesto significativo da parte del vincitore del Grande Fratello Vip 5, il quale ha deciso di non seguire più il figlio di Alba Parietti su Instagram.

Mentre Francesco ha scelto (almeno per ora) la via del silenzio, Parietti ha dato il suo parere, pubblicando una foto su Instagram accompagnata da una lunga riflessione: "Infierire contro le debolezze sugli errori altrui e contro le persone che si sono amate significa tradire se stessi".

La 60enne torinese ha aggiunto che, chi vuole realmente bene ad un amico, non fa di tutto per screditarlo. Subito dopo ha sottolineato che un vero amico non attacca l'altro per trarne dei vantaggi personali.

Lo sfogo di Alba Parietti su Instagram

Alba Parietti ha affermato: "Le parole feriscono per come le usi". In sintesi, se si dice qualcosa di sgradevole senza l'intenzione di offendere, può essere perdonabile, mentre è diverso quando si agisce in questo modo "con l'intento di ferire".

La madre di Oppini ha quindi rimarcato che lei, in 60 anni di vita, quando ha litigato oppure ha avuto delle profonde incomprensioni con qualcuno, non ha mai approfittato delle debolezze altrui per fare del male.

Per adesso Zorzi ha deciso di non replicare.

Infine Parietti ha svelato che sui social network continua a ricevere degli insulti anche piuttosto pesanti. A tal proposito, ha ricordato che siccome ognuno è libero di seguire o meno una celebrità, allora le persone che non la gradiscono possono anche smettere di seguirla.

I presunti motivi della lite tra Oppini e Zorzi

Secondo Amedeo Venza, alla base della rottura tra Zorzi e Oppini potrebbe esserci un commento omofobo. Il figlio di Parietti si sarebbe mostrato sui social insieme ad un amico che, in più di un'occasione, avrebbe pronunciato delle parole offensive verso la comunità omosessuale. In un secondo momento, la persona in questione avrebbe fatto un anagramma dell'epiteto.

Di fronte al silenzio di Oppini verso questo comportamento, Tommaso Zorzi avrebbe reagito in malo modo. L'influencer, nel rispondere alle domande dei fan sul suo rapporto con Francesco, ha spiegato che ormai ognuno ha preso la sua strada. A questo punto ci si chiede se possano esserci o meno i margini per un chiarimento tra di loro.