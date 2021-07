Ultima settimana di programmazione per Un posto al sole prima della pausa estiva. Nelle puntate che andranno in onda dal 2 al 6 agosto si respirerà aria di ferie nella soap, e verranno mostrate le vacanze estive di Franco, Angela e Bianca, così come quelle di Serena e Irene. Ovviamente, verranno portate avanti diverse storyline in vista della ripresa che avverrà dopo due settimane.

Filippo si impegnerà strenuamente per recuperare i suoi ricordi e, in questo suo difficoltoso percorso, incontrerà una persona direttamente dal suo passato.

A Palazzo Palladini farà ritorno la piccola Cristina Ferri, e il suo arrivo creerà un po' di scompiglio tra tutti gli altri piccoli condomini.

Michele e sua moglie si rifugeranno ad Indica per recuperare un po' di armonia nel loro rapporto, ma Giancarlo non sembrerà pronto a rassegnarsi a perdere Silvia.

Fabrizio Rosato si troverà a dover lavorare a stretto contatto con Giorgia, la sua ex, mentre Marina si riavvicinerà sempre di più a Roberto.

Lunedì 2 agosto: arriva Cristina Ferri

Nell'episodio del 2 agosto di Un posto al sole, la piccola Cristina Ferri si scontrerà subito con Bianca (Sofia Piccirillo), mentre le cose sembreranno andare meglio tra lei e Jimmy (Gennaro De Simone).

Dopo l'esito disastroso della cenetta romantica, Samuel (Samuele Cavallo) si accingerà a lasciare Palazzo Palladini. Nel frattempo Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco), notando l'insolito stato d'animo di Speranza (Mariasole Di Maio), inizieranno a ricostruire l'accaduto.

Vittorio (Alessandro Amato D'Auria) invece ricadrà in alcune sue pessime vecchie abitudini.

Martedì 3 agosto: Samuel deluso da Speranza

Samuel, tremendamente deluso sia da Speranza che dai suoi amici, lascerà Palazzo Palladini. Nel frattempo, Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) parlerà con Vittorio per capire cosa cerchi davvero il suo amico.

I rapporti tra Marina (Nina Soldano) e Fabrizio (Giorgio Borghetti) andranno sempre peggio. Intanto, nella vita di quest'ultimo entrerà nuovamente una sua vecchia fiamma.

Jimmy Poggi si prenderà la prima cotta della sua vita per la figlia di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli).

Mercoledì 4 agosto: Fabrizio frequenta la sua ex

Nella puntata di Un posto al sole di mercoledì 4 agosto, Fabrizio si ritroverà a lavorare a stretto contatto con la sua ex, e questo finirà per turbare i rapporti, già molto tesi, con Marina.

Samuel elaborerà il rifiuto di Speranza e accetterà la fine del suo sogno d'amore. Nel frattempo, Vittorio dovrà decidere se chiedere a Speranza di restare a Napoli o rinunciare a lei.

Gli adulti di Palazzo Palladini convinceranno Bianca a scusarsi con la piccola Cristina Ferri. Con il suo gesto tutto sembrerà essersi risolto, ma sarà davvero così?

Giovedì 5 agosto: Patrizio babysitter

Michele (Alberto Rossi), entusiasta per la pubblicazione del suo libro, dedicherà più tempo a sua moglie, e deciderà quindi di farle una sorpresa.

Marina cercherà di dare conforto a Roberto, ormai sommerso di lavoro, mentre Fabrizio sarà a disagio a causa della vicinanza di Giorgia.

Patrizio deciderà di aiutare Clara (Imma Pirrone), proponendosi come suo babysitter e lasciando, momentaneamente, il suo impiego da chef.

Venerdì 6 agosto: arrivano le vacanze

Nell'episodio di Un posto al sole che chiuderà la settimana dal 2 al 6 agosto, Serena (Miriam Candurro) e la piccola Irene (Greta Putaturo) decideranno di trascorrere una giornata di relax al mare.

Nel frattempo Filippo (Michelangelo Tommaso) si impegnerà per recuperare la memoria e, nel suo percorso terapeutico, incrocerà qualcuno direttamente dal suo passato.

Silvia (Luisa Amatucci) e Michele si appresteranno a partire per trascorrere qualche giorno di relax ad Indica, ma Giancarlo (Alessandro D’Ambrosi) non sarà dello stesso avviso e non demorderà.

Clara apprezzerà la disponibilità di Patrizio ma non sarà a suo agio, temendo che stia gravando troppo sul ragazzo.

Franco (Peppe Zarbo), Angela (Claudia Ruffo) e Bianca si apprestano a partire per il mare e ad augurare buone vacanze a tutti.