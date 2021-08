Tra i cantanti emersi quest'anno ad Amici di Maria De Filippi vi è il giovane Aka7even, il cantante napoletano che è riuscito ad imporsi nel panorama musicale con le sue hit che hanno scalato le classifiche di vendita nel nostro Paese. Aka7even è stato costantemente al centro dell'attenzione non solo per la sua musica ma anche per la sua chiacchieratissima storia d'amore con Martina Miliddi. In questi giorni, il cantante ha scelto di raccontarsi a cuore aperto svelando anche dei retroscena legati alla sua infanzia e al periodo in cui è stato in coma.

Retroscena di Aka7even sulla sua infanzia e il coma

Nel dettaglio, intervistato sulle pagine del Corriere della sera, Aka7even ha rilasciato delle dichiarazioni raccontando aneddoti e retroscena legati al periodo del suo passato e in particolar modo alla sua infanzia.

"A sette anni sono finito in coma per una crisi epilettica, causata d un virus che aveva raggiunto il cervelletto", ha poi aggiunto Aka7even di essere rimasto in coma per lunghi sette giorni.

Alla fine, però, tutto si è risolto nel migliore dei modi ed il ragazzo ha ripreso in mano le redini della sua vita. "Credo per questo di avere sette vite come i gatti", ha detto Aka7even che si considera un po' un "miracolato" per quello che è successo.

Il bilancio di Aka sull'esperienza vissuta ad Amici di Maria

Messo da parte il doloroso passato, il cantante è tornato a parlare anche della sua esperienza nella scuola di Amici di Maria De Filippi, che gli ha permesso di crescere dal punto di vista artistico e soprattutto di farsi conoscere da un vasto pubblico di spettatori, diventati sostenitori della sua musica.

A tal proposito, il cantante ha affermato che l'esperienza ad Amici è stata molto bella ma al tempo stesso anche impegnativa, in primi perché gli allievi si ritrovano a dover condividere la quotidianità con persone che sono totalmente differenti da loro.

"Esci che sei l'opposto di quando sei entrato" ha detto Aka7even con un bilancio positivo dell'esperienza nel talent show di Canale 5 che gli aveva fatto trovare anche l'amore.

Il ritorno di Aka7even in tv dopo Amici 20

Aka, infatti, è stato protagonista di una romantica storia d'amore con la ballerina Martina Miliddi, che aveva fatto sognare gli spettatori del talent show.

Alla fine, però, la relazione tra i due giovani allievi non ha avuto un lieto fine: lei scelse di chiudere la storia d'amore e attualmente è felicemente fidanzata con Raffaele, conosciuto sempre ad Amici.

Intanto Aka7even si prepara al suo ritorno in tv: sarà nel cast dei Seat Music Awards, lo show musicale di Rai 1 condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, previsto il 9 e 10 settembre.