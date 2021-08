S'ingarbugliano le trame di Un posto al sole. Nelle puntate in onda su Rai 3 dal 30 agosto fino al 3 settembre gli spettatori assisteranno all'aggressione di Susanna e all'iniziativa sorprendente che Filippo prenderà nei confronti di Viviana. Quando Serena tornerà a Palazzo, riceverà una doccia gelata. Susanna verserà in condizioni piuttosto gravi. Le indagini per scoprire chi abbia aggredito la ragazza finiranno per mettere Niko in una scomoda posizione. E mentre Samuel sarà convinto che Silvia voglia licenziarlo, in realtà la donna comincerà a vivere una doppia vita.

Anticipazioni Un posto al sole, Susanna ridotta in fin di vita

La dichiarazione di Susanna confonderà la mente di Niko il quale, sempre più in crisi per le parole della sua ex, parlerà con Angela la quale lo aiuterà a fare chiarezza sui suoi sentimenti. Purtroppo una spiacevole disavventura colpirà Susanna la quale verrà aggredita e ridotta in fin di vita.

Rossella, dopo la laurea, dovrà sostenere un concorso per la specializzazione e troverà in Ornella tutto il supporto di cui necessita. Nel frattempo Silvia, all'insaputa di tutta la famiglia, continuerà a frequentare di nascosto Giancarlo. Sarà così che la proprietaria del caffè Vulcano vivrà una doppia vita.

Il piccolo Jimmy continuerà ad essere infatuato della figlia di Roberto Ferri ma ignorerà del tutto che la bambina non ricambia i suoi sentimenti.

La notizia dell'aggressione di Susanna scuoterà palazzo Palladini e Renato sarà profondamente turbato per l'accaduto. Tutta la famiglia mostrerà il suo supporto a Niko, disperato per le condizioni molto gravi della sua ex.

Per Marina e sua nipote Alice giungerà il giorno della separazione dato che la ragazza dovrà ritornare a Londra dai suoi genitori.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nonostante gli impegni dovuti al rilancio del pastificio Rosato, Fabrizio troverà del tempo per fare una piacevole sorpresa alle due.

Filippo assume Viviana nelle prossime puntate di Un posto al sole

Le trame di Un posto al sole si complicano con la scelta di Filippo. Quest'ultimo, difatti, ignorerà i consigli di Roberto e prenderà un'iniziativa estremamente sorprendente verso Viviana.

Non accenneranno a migliorare le condizioni di Susanna. L'ispettore Torre intraprenderà un'indagine per scoprire chi è stato ad aggredire la ragazza e ad un certo punto il cerchio si stringerà e verranno investigate le frequentazioni di Susanna. Sarà così che per Niko la situazione sembrerà mettersi sempre peggio.

In seguito alla partenza di Alice, Fabrizio si deciderà a rimettere in sesto il suo rapporto con Marina, impegnandosi con tutto se stesso. L'atteggiamento di Filippo finirà per impensierire ancora di più Roberto mentre Serena e la piccola Irene faranno finalmente ritorno a Palazzo Palladini. Proprio quando la donna sarà in procinto di rincasare, uno spiacevole incontro rischierà di rovinare ogni cosa.

Nel dettaglio, Serena scoprirà che Viviana è stata assunta nell'azienda in cui lavora suo marito e punterà il dito contro Roberto. Purtroppo la donna riceverà una doccia gelata.

Spazio anche a Samuel nelle prossime puntate di Un posto al sole. Il ragazzo sarà parecchio avvilito e cercherà consolazione da Guido ma la situazione sembrerà volgere al peggio poiché Samuel sarà convinto che Silvia voglia licenziarlo e di non avere amici.