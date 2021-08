Pierpaolo Pretelli ha compiuto 31 anni il 31 luglio. In occasione del suo compleanno, la fidanzata Giulia Salemi ha pubblicato sui social una dedica speciale. Il diretto interessato in un video pubblicato, su Instagram, non è riuscito a trattenere le lacrime. Pierpaolo a sua volta ha deciso di ringraziare la compagna con un messaggio d'amore.

Le parole di Giulia

Giulia Salemi ha deciso di fare gli auguri di compleanno al suo "Pierpi" in un modo speciale. Su Instagram, ha pubblicato un video che racchiudono i momenti più belli vissuti dalla coppia.

Nella didascalia, la diretta interessata ha ripercorso tutti gli attimi dei "Prelemi" (ship nata dalla fusione del cognome Salemi-Pretelli).

Giulia ha rivelato che prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip le era stato chiesto di descrivere il suo uomo ideale. A distanza di mesi, si è resa conto di avere descritto al suo fianco un uomo come Pierpaolo Pretelli. A tale proposito, Salemi ha chiosato: "Hai stravolto quello che mi ero prefissata". La diretta interessata infatti, era partita dell'idea di non costruire una relazione sotto i riflettori.

Pierpaolo festeggia a Ibiza

L'ex gieffino ed ex velino di Striscia la Notizia ha festeggiato il compleanno a Ibiza, in compagnia della fidanzata e di alcuni amici.

Un anno fa, Pierpaolo ha ammesso di non avere mai immaginato tutta questa felicità: "Da quando sei nella mia vita tutto ha più senso". Pretelli si è detto fortunato ad avere al fianco una donna come Giulia Salemi.

A detta del festeggiato, la vita insieme alla modella italo-persiana è "magica". Lo stesso Pierpaolo ha rivelato di non poter chiedere di più alla vita.

Successivamente, Pretelli ha pubblicato una breve clip mentre era al telefono con il figlio Leo: "Anche a distanza, il mio piccolo grande uomo è sempre con me".

Lacrime di gioia per Pretelli

A mezzanotte Pierpaolo Pretelli ha visualizzato il video che Giulia Salemi aveva preparato per lui. Terminata la clip, il diretto interessato è apparso piuttosto emozionato tanto che non è riuscito a trattenere le lacrime.

Pierpaolo a sua volta ha speso delle parole al miele per la sua compagna.

Il giovane ha ammesso di avere pianto come un bambino. Poi, parlando della sua favola d'amore si è rivolto a Salemi: "Mi hai stravolto la vita". Pretelli ha confidato che Giulia lo fa sentire l'uomo più fortunato del mondo. Lo stesso festeggiato è sicuro che il destino ha deciso di unirli. Secondo il neo 31enne, la coppia si merita il meglio. Dopo avere ringraziato Alfonso Signorini per averli fatti conoscere - involontariamente nella casa del GF Vip - PIerpaolo Pretelli ha concluso: "Lei è tutto per me. Ti amo".