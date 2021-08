I colpi di scena sono sempre dietro l’angolo nella soap opera iberica Una vita, che continua a fare compagnia ai telespettatori italiani. Gli spoiler delle nuove puntate in onda sulla rete ammiraglia Mediaset, svelano che si respirerà un clima di forte tensione ad Acacias 38 per l’imminente processo contro Genoveva Salmeron: quest’ultima dovrà dimostrare di non avere alcun coinvolgimento con la morte di Marcia Sampaio. Felipe Alvarez Hermoso e il commissario Aurelio Mendez saranno pronti a mettere con le spalle al muro la darklady, e per uscirne vincitori potranno contare sulla collaborazione di Cesareo.

Il guardiano anche se non sarà per niente tranquillo, si preparerà a fare una dichiarazione sfavorevole per Genoveva: a confondere Cesareo però ci penserà Javier Velasco, il nuovo alleato della perfida donna.

Una vita, spoiler: Alvarez Hermoso denunciato da Genoveva, la partenza di Laura

Nel corso dei prossimi episodi dello sceneggiato in programma su Canale 5 tra qualche settimana, non ci sarà più alcuna speranza di vedere i due coniugi Felipe e Genoveva riconciliarsi. Tutto inizierà nell’istante in cui Laura dopo essere stata ricattata da Salmeron, sosterrà di essere stata abusata da Alvarez Hermoso: in realtà si tratterà di una messinscena, poiché per merito di questa accusa la darklady denuncerà il consorte non appena abbandonerà il tetto coniugale.

Felipe ovviamente cadrà in preda allo sconforto totale ma a rassicurarlo ci penserà il commissario Aurelio, dicendogli che a breve avrà luogo il processo contro la donna che ha sposato.

A questo punto il legale si metterà alla ricerca della sua nuova domestica Laura, con l’obiettivo di convincerla a testimoniare a suo favore: purtroppo di quest’ultima non ci sarà nessuna traccia ad Acacias 38.

Si scoprirà che è stata Genoveva a organizzare la partenza della giovane inserviente, per consentirle di far visita alla sorella malata.

Felipe apprende il passato della sua nuova domestica, Velasco prepara una trappola per Cesareo

Nel contempo Mendez metterà al corrente Felipe dell’oscuro passato di Laura, invece Salmeron farà intendere agli abitanti del quartiere di essere una vittima per farli schierare dalla sua parte.

Inoltre Genoveva proprio quando mancherà poco per la sentenza al tribunale, cercherà di sedurre il consorte. Intanto Felipe potrà contare sulla complicità di Cesareo, per il fatto che lo stesso abbia sorpreso Salmeron nel luogo esatto in cui ha trovato il corpo senza vita di Marcia. Il sorvegliante apparirà abbastanza agitato, mentre chiunque nel paese sarà in ansia per sapere chi avrà la meglio tra i coniugi Alvarez Hermoso.

Purtroppo Cesareo dovrà fare parecchia attenzione quando rilascerà la sua testimonianza, poiché Velasco vorrà mettergli il bastone tra le ruote per rovinare la reputazione di Felipe. In particolare il complice di Genoveva vorrà far passare il suo collega per una persona bugiarda, per aver accusato ingiustamente sua moglie di essere l’omicida di Sampaio senza avere nessuna prova.

Per riuscire nel suo intento Javier avrà un piano ben preciso, quello di mettere in difficoltà Cesareo durante il processo con una trappola.