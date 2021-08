Sono stati momenti di pura magia quelli a cui ha assistito il pubblico di Radio Italia all'interno del villaggio in Sardegna che ospita Sangiovanni e Giulia Stabile. La coppia di Amici 20 si è concessa qualche giorno di relax ma per il cantautore vicentino non è mancato un importante impegno di lavoro che si è espletato giovedì 12 agosto, ma che sarà visibile a tutti i telespettatori sabato 14. Sangio ha cantato tutti i suoi successi, anche quelli in versione acustica e proprio sulle note di Tutta la Notte, Giulia ha fatto il suo ingresso sul palco sorprendendo tutti i presenti e i fan che attraverso i social hanno seguito l'evento.

La sinergia e la complicità tra i due giovani è stata sotto gli occhi di tutti.

Giulia balla sulle note di Tutta la Notte

È accaduto di nuovo: dopo essere stati co-protagonisti del video della hit Malibù, Giulia e Sangiovanni hanno unito di nuovo le loro arti, dando vita a un momento unico ed emozionante. Poco prima di cantare la versione acustica di Tutta la Notte, che il diciottenne ha definito molto intima, Sangio ha informato i presenti al Live di Radio Italia che ci sarebbe stato un ospite sul palco. E chi se non la sua Giulia?

La vincitrice di Amici 20 ha interpretato a suon di passi di danza il brano del suo fidanzato. Giulia è stata magnetica come sempre ma ciò che non è sfuggito a chi ha visto il video è stata la complicità tra i due: Sangio ha spesso indicato la sua fidanzata che le volteggiava intorno, e il momento senz'altro più denso di significato è stato quando il cantante, guardandola, ha cantato la strofa in cui si fa riferimento a una vita da passare insieme.

E fino a ora le basi per poter costruire una storia solida ci sono tutte, alla faccia delle malelingue che avevano ipotizzato una crisi tra i due. Terminata l'esibizione, Sangio ha abbracciato la sua fidanzata chiedendo un applauso per colei che lui stesso ha definito "una ballerina incredibile".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sangio prima di cantare Lady: 'I love you'

Queste non sono state le uniche parole che Sangio ha dedicato alla Stabile. Poco prima una fan aveva chiesto cosa avesse pensato la prima volta che i suoi occhi avevano incrociato quelli di Giulia. "Una personalità super forte, anche più forte della mia, una creatura da proteggere. Mi ha aiutato a stare bene" ha detto emozionato il cantante che ha continuato affermando che da lì poi è iniziata la loro storia: Giulia si differenziava da tutti.

E le dichiarazioni d'amore per la vincitrice di Amici 20 non sono ancora terminate.

I fan sono andati in estasi, intasando i social con i messaggi di approvazione, quando Sangiovanni ha introdotto Lady. Non è un mistero che il brano sia stato ispirato dalla danzatrice, ma il vicentino lo ha ribadito ancora una volta davanti al pubblico. 'È un pezzo che ho scritto per una persona speciale, che mi è stata sempre vicino", così Sangiovanni ha introdotto il brano che lo ha fatto "esplodere" a livello artistico.

"I love you", ha completato la presentazione prima di iniziare a cantare. L'amore puro che lega Giulia e Sangio è indiscutibile. Ultima chicca dell'ultima ora: nel collegamento radio che anticipa la sua intervista, il cantante ha scelto una canzone da ascoltare: "Ragazza magica" di Jovanotti. E i fan sono certi sia l'ennesima dedica d'amore per la ballerina.