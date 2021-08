Prosegue su Canale 5 la programmazione della Serie TV iberica "Una vita", che viene trasmessa ogni giorno con orario di inizio fissato alle ore 14:10.

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 23 a domenica 29 agosto, Genoveva scoprirà di avere perso il bambino e si vorrà vendicare di Felipe. Inoltre Josè rifiuterà di partire per l'America e resterà al fianco di Bellita, mentre Casilda dovrà far fronte al corteggiamento di Izem, giunto dal Marocco.

Julio rimane incuriosito da Anabel

Nelle puntate di "Una Vita in onda dal 23 al 29 agosto, Carmen si preoccuperà per Ramon in quanto ha deciso di fare il politico e temerà per la vita di suo marito, specie dopo gli attentati compiuti dagli anarchici.

Intanto Fabiana muoverà delle critiche su Rosina, in riferimento al comportamento tenuto durante il soggiorno nella pensione. Inoltre andranno avanti le lezioni di inglese in casa Dominguez, ma all'improvviso Golden tornerà dall'Italia e ha intenzione di andare in America con loro.

Nel frattempo Julio rimarrà piacevolmente sorpreso dalla presenza di Anabel, la figlia di Marcos. Bellita invece non vorrà andare negli Stati Uniti, ma ormai sarà propensa a seguire il marito. In tutto questo Genoveva verserà in condizioni serie e il medico comunicherà a Felipe che sia la moglie che il figlio in grembo sono in pericolo.

Alodia dice a Josè che Bellita non vuole andare in America

Secondo le anticipazioni televisive fino al 29 agosto, le signore del quartiere si riuniranno per pregare la guarigione di Genoveva.

Felipe rifletterà su quanto successo alla moglie, ma i suoi amici lo inviteranno a non incolparsi di nulla e che Mendez non ha aperto nessuna indagine su di lui.

Successivamente il dottor Lugones annuncerà che la moglie ha perso il bambino, mentre Alodia dirà a Josè che sua moglie è restia a lasciare Acacias e l'uomo sarà stupito.

Inoltre Rosina e Liberto faranno un regalo a Fabiana per riconoscenza dopo che li ha ospitati, la donna sarà contenta.

Nel frattempo Rosina si opporrà alla richiesta di Casilda di tornare al suo paese: quest'ultima dovrà far fronte a un giovane arrivato nel quartiere e che ha chiesto notizie su di lei. Casilda si coprirà il volto, in questo modo tenterà di tenere lontano Izem, che ha conosciuto in Marocco.

In tutto questo Ramon spererà in cuor suo di poter tenere un comizio politico davanti a tutta la sua gente.

Genoveva accusa le signore di essere delle pettegole

In base agli spoiler della prossima settimana, Josè comprenderà che la moglie non vuole andare negli States e accetterà di restare ad Acacias e lascerà il proprio posto a Julio, che ora avrà la possibilità per potersi affermarsi. Intanto Genoveva apprenderà di aver perso il bambino e chiederà a Velasco di aiutarla a vendicarsi contro Felipe. La Salmeron inoltre accuserà le signore che sono venute a farle visita in ospedale di essere delle pettegole.

Nel frattempo Josè e Julio racconteranno a Bellita e Alodia che Golden ha scelto solo Julio e che pertanto non dovrà più partire.

In tutto questo Marcos e Felicia usciranno insieme, ma la donna sarà avvertita di fare attenzione. Infine Felipe si sveglierà incosciente dopo avere dormito per ore, mentre Genoveva dirà a Velasco di preparare i documenti per farla dimettere dall'ospedale.