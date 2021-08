Un periodo d'oro ma allo stesso tempo molto impegnativo quello che sta vivendo Sangiovanni, che si è classificato al secondo posto, subito dopo Giulia Stabile, ad Amici 20. Moltissimi gli impegni lavorativi a cui deve far fronte il diciottenne che negli ultimi giorni ha dovuto fronteggiare anche alcuni haters che hanno messo in giro le voci di un comportamento poco rispettoso di Sangio nei riguardi della sua fidanzata mentre si trovava a Capri. Le voci non hanno trovato alcun fondamento ma forse stanco dei pettegolezzi e per il tanto lavoro, il cantautore vicentino ha scritto un lungo post che suona come uno sfogo ma anche come un tentativo di fermare le malelingue.

Il cantante contro la superficialità

'Sono fortunato a fare quello che faccio', ha esordito Sangiovanni su Instagram accompagnando il messaggio per i fan con uno scatto che lo vede protagonista. Disteso per terra con un microfono in mano, il diciottenne ha chiarito la situazione in cui sta vivendo che lo vede distante da casa sua e dai suoi affetti. 'Vedo che il mondo è diviso in due, le parole girano, le polemiche vengono alimentate, tutti hanno un nemico', ha poi detto il vicentino aggiungendo che ciò che sembra interessare tutti sia il gossip più che l'arte. Il cantante di Malibù non può non sottolineare come la superficialità sia imperante.

'Tutti aspettano che qualcuno sbagli qualcosa, per goderne', ha poi continuato Sangio, il quale ha messo in chiaro che mentre si parla tanto, lui invece è al lavoro per preparare il tour che lo vedrà protagonista questa estate e che vede già alcune date sold-out.

Il vicentino ha anche annunciato di avere nuovi pezzi e nuova musica già pronti per tutti coloro che lo seguono. 'Ed è la cosa più importante', ha concluso il cantautore, riferendosi alla sua arte, spingendo i fan a curarsi di quello che lui ha da dire piuttosto che delle voci, errate, che circolano.

Giulia a supporto del fidanzato

Immediato è giunto il supporto di Giulia Stabile: la fidanzata di Sangio ha lasciato il suo like e un cuoricino rosso. E anche in questo caso, alcuni haters non hanno perso occasione per notare che se la ballerina non manca mai di supportarlo, lui è più assente. I sostenitori di Sangiovanni non hanno perso tempo a far notare che la vita vera è fuori dai social: nessuno può sapere come stanno in realtà vivendo il loro amore Giulia e Sangiovanni e come la coppia sta affrontando questi primi pettegolezzi che li hanno presi di mira.

Purtroppo questa è la doppia faccia della medaglia quando si ha fama e successo.

Nel frattempo, i due giovani stanno lavorando sodo per raggiungere i loro obiettivi. Sui social, mentre Sangio pubblicava il suo messaggio, è apparsa una foto di Giulia in aereo con la maestra Alessandra Celentano: cosa staranno preparando le due insieme? Non è dato saperlo per il momento. Ma in una serata ricca di emozioni per i fan della coppia è giunta anche la ciliegina sulla torta per i fan dei Sangiulia. La ballerina è apparsa nelle Instagram Story del fratello di Sangiovanni: il messaggio è per i leoni da tastiera, cioè una smorfia. E mentre i follower sognano che i due ragazzi siano di nuovo ricongiunti, vi è comunque la conferma indiretta che le malelingue non hanno distrutto la solidità dei sentimenti dei due giovanissimi.