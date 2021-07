Non si seguono più reciprocamente sui Instagram ma l'ultimo gesto social del cantante di Zero passi nei confronti della sua ex fidanzata sta facendo sognare i follower. Non è sfuggito, infatti, ai fan di Rosa Di Grazia il like ricevuto da Deddy sotto l'ultimo video postato dalla ballerina. In particolare, quest'ultima si è mostrata ai suoi follower mentre danza con una coreografia molto sensuale montata per lei da Mattia Tuzzolino. I fan si sono subito chiesti se tra i due, dopo la rottura, ci potesse essere un riavvicinamento in corso. Forse è solo un segno di pace ma questo è bastato a far sognare i sostenitori dell'ex coppia.

Gesto social del cantante per la sua ex

La storia d'amore tra Deddy e Rosa nata tra i banchi della scola di Amici 20 non ha avuto seguito dopo la fine del talent show. A rendere ufficiale la rottura tra i due ragazzi è stata la ballerina tramite un post social. La notizia non ha fatto per nulla piacere ai fan della coppia: non sono stati resi noti i motivi dell'allontanamento ma sta di fatto che tra i due giovani la relazione lontana dalle telecamere non è decollata. Successivamente, si sono diffuse voci , peraltro mai confermate, di un possibile avvicinamento tra Deddy ed Emma Muscat, ma attualmente nessuno dei due ex allievi dell'ultima edizione della scuola di Maria De Filippi risulta impegnato sentimentalmente.

Rosa e Deddy hanno anche smesso di seguirsi reciprocamente su Instagram ed è per questa ragione che l'ultimo gesto social del cantante nei confronti della sua ex fidanzata sta facendo molto discutere gli utenti del web. Evidentemente Deddy guarda il profilo di Rosa visto che è comparso il suo like sotto l'ultima coreografia che vede impegnata la ballerina sulle note di Montero.

Cosa bolle in pentola?

Cosa sta succedendo veramente tra Rosa e Deddy?

I follower hanno subito iniziato ad ipotizzare un tentativo di riavvicinamento di Deddy alla danzatrice partenopea, ma pare più probabile che si tratti solo di un gesto distensivo. I due giovani sono stati l'uno il sostegno dell'altro mentre si trovavano all'interno della scuola, quindi anche se i sentimenti si sono spenti magari il cantante vuole recuperare il rapporto umano con l'ex compagna di scuola.

Degli amori nati durante il talent, solo quello tra Giulia Stabile e Sangiovanni sta resistendo: i due sembrano sempre più uniti e nonostante i numerosi impegni di lavoro non perdono occasione per stare insieme. È chiaro che solo un amore profondo può resistere alla lontananza geografica. Se tra Rosa e Deddy sboccerà ancora un sentimento di certo saranno i diretti interessati a comunicarlo ai loro numerosi sostenitori.