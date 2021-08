Fervono i preparativi per la nuova edizione di Amici 2021/2022. Le anticipazioni sul talent show, ideato e condotto da Maria De Filippi, rivelano che quest'anno saranno diverse le novità che ci saranno nel cast del celebre programma campione di ascolti, giunto alla sua ventunesima edizione di messa in onda. Uno dei cambiamenti dello show riguarderà anche la messa in onda, dato che la prima puntata sarà trasmessa già da settembre nel daytime di Canale 5.

Il debutto di Amici 21 su Canale 5: data d'inizio e novità cast

Nel dettaglio, le anticipazioni su Amici 2021/2022 rivelano che quest'anno il talent show giocherà d'anticipo circa la messa in onda sulla rete ammiraglia del Biscione.

Maria De Filippi riaprirà le porte della sua seguitissima scuola a partire da sabato 18 settembre, giorno in cui è prevista la messa in onda della puntata d'esordio, come sempre in daytime su Canale 5.

Durante la prima puntata verrà presentata al pubblico la nuova classe di allievi che si metterà in gioco per cercare di arrivare fino alla fase del serale di questa ventunesima edizione, che andrà avanti come sempre fino alla prossima primavera.

Occhi puntati anche su quello che sarà il cast di professori e professionisti che animeranno il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi.

L'addio di Arisa e la prof Lorella Cuccarini cambia categoria

Le prime anticipazioni rivelano che da settembre non ci sarà spazio per Arisa: la cantante non sarà più nel parterre dei professori di canto, dopo che lei stessa ha maturato la scelta di abbandonare il programma di Canale 5.

Un addio non senza polemiche, al punto che la stessa Arisa, qualche giorno fa sui social, ha sbottato dicendo che non bisogna parlare quando non si conoscono le reali motivazioni che si celano alla base di determinate scelte.

Sta di fatto che al posto di Arisa, dietro la cattedra di canto, arriverà la prof Lorella Cuccarini, che lascia così la danza dopo il buon esordio dello scorso anno.

Tra le new entry di Amici 2021/2022 potrebbe figurare il ballerino Raimondo Todaro, che potrebbe diventare uno dei nuovi professori della scuola dopo l'addio a Ballando con le stelle.

Giulia Stabile approda nel cast di Amici 2021/2022

Lui, però, in una recente intervista, ha ammesso di non aver ancora chiuso nessun contratto con Maria De Filippi, ma senza nascondere che gli piacerebbe moltissimo far parte del nuovo cast della scuola di Canale 5.

Un'altra delle new entry del cast di questa edizione sarà anche la ballerina Giulia Stabile, presente fin dalla prima puntata.

È stata lei stessa a confermare la notizia: è stata scelta dalla conduttrice e avrà il compito di mostrare le coreografie che successivamente dovranno essere eseguite dai nuovi allievi.