Marcell Jacobs ha detto "sì" a Ballando con le Stelle. In un'intervista rilasciata al settimanale "Di Più", il campione olimpico ha accettato l'invito di Milly Carlucci. Tuttavia, il velocista di Desenzano del Garda ha specificato che parteciperà al programma solamente come ballerino per una notte. Nell'intervista lo sportivo ha spiegato anche perché ha rifiutato la proposta di vestire i panni del concorrente.

L'invito di Carlucci

Dopo la vittoria dell'oro olimpico a Tokyo 2020 (olimpiadi svoltesi in questa estate 2021 a causa della pandemia), Milly Carlucci aveva espresso il desiderio di vedere sulla pista di Ballando con le Stelle, Marcell Jacobs.

La conduttrice Rai non aveva nascosto di avere avviato i contatti con lo sportivo e di essere in attesa di una risposta.

Inoltre, Carlucci aveva riferito che il suo sogno era quello di avere il velocista tra i concorrenti, ma si sarebbe accontentata anche di avere Jacobs in pista solamente per una notte.

Il campione ha accettato di partecipare per una notte

A distanza di qualche settimana dall'appello di Milly Carlucci, è arrivata la risposta del velocista campione olimpico.

In un'intervista a "Di Più" Marcell Jacobs ha infatti affermato: "Sono pronto per prendere parte a Ballando con le Stelle quando sarà il momento, farò il ballerino per una notte. Mi esalta l’idea di prendere parte a Ballando con le Stelle anche se non potrei mai fare il concorrente.

Se scendessi in pista ogni settimana tutta la mia credibilità, tutto quello che di buono sono riuscito a fare alle Olimpiadi verrebbe messo a dura prova dall’esito dell’esibizioni. Ci sarebbe materiale per prendermi in giro..."

Tuttavia, Milly Carlucci può dirsi soddisfatta di questo primo passo da parte dello sportivo.

Il possibile cast di Ballando con le Stelle 2021

La macchina organizzativa di Ballando con le Stelle 2021 sta lavorando sodo. Come rivelato dalla conduttrice, i giudici sono stati riconfermati: Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

Per quanto riguarda i concorrenti, circolano i nomi di: Al Bano, Albertino, Paola Barale, Federico Fashion Style, Valeria Fabrizi, Sabrina Salerno, Morgan, Mietta, Fabio Galante, Sabrina Guzzanti e Alessia Marcuzzi, fresca dell'addio con Mediaset.

In merito ai ballerini professionisti, il grande assente sarà Raimondo Todaro: il maestro di Catania ha scelto di intraprendere una nuova avventura ad Amici su Canale 5.

Veera Kinnunen e Ornella Boccafoschi invece, dovranno rinunciare all'edizione 2021 del dance show perché in dolce attesa. Al contrario, dopo la gravidanza tornerà Alessandra Tripoli.