Cambia la domenica autunnale delle reti Rai. Le anticipazioni sui palinsesti della prossima stagione televisiva prevedono che al dì di festa non si partirà con le fiction che, inizialmente, erano in programma a partire dal mese di settembre. Una di queste era Cuori, la nuova attesissima serie con protagonista Daniele Pecci, destinata a conquistare il gradimento del pubblico. A prendere in mano le redini della domenica sera ci penserà la new entry Alessandro Cattelan e intanto ci saranno dei cambiamenti anche per quanto riguarda il pomeriggio festivo di Rai 1.

Le novità della domenica Rai a settembre: slitta il debutto di Cuori

Nel dettaglio, le novità sulla domenica di Rai 1, prevedono che a settembre in prime time non ci sarà più spazio per la fiction Cuori.

La serie, in un primo momento, doveva ricoprire il periodo temporale compreso tra settembre e ottobre, tenendo compagnia al pubblico della rete ammiraglia del giorno festivo.

In queste settimane, però, il direttore di Rai 1 Stefano Coletta ha scelto di rivedere la programmazione di settembre e di cambiare giorno di messa in onda di alcuni appuntamenti.

La domenica sera del 19 e 26 settembre sarà nelle mani di Da Grande, il nuovo show d'intrattenimento che segnerà il debutto di Alessandro Cattelan sulla rete ammiraglia.

Alessandro Cattelan approda su Rai 1

Un vero varietà che potrà contare sulla presenza di diversi ospiti provenienti dal piccolo schermo, tra cui Carlo Conti e Antonella Clerici, che si metteranno in gioco con Cattelan, candidato anche alla conduzione dell'Eurovision Song Contest 2022.

Di conseguenza, questo cambio programmazione farà slittare il debutto della fiction Cuori, la quale dovrebbe essere trasmessa in prime time a partire dal prossimo mese di ottobre.

Le anticipazioni sulle novità della domenica Rai riguarderanno anche la seconda rete, dato che da questo settembre non ci sarà più spazio per Quelli che il calcio nel pomeriggio festivo.

Quelli che il calcio cancellato dalla domenica pomeriggio Rai

La storica trasmissione portata al successo negli anni da Fabio Fazio, Simona Ventura e Nicola Savino, quest'anno lascerà definitivamente il pomeriggio per approdare in prime time.

Quelli che il calcio, infatti, sarà trasmessa di lunedì sera su Rai 2 con la conduzione di Luca & Paolo e Mia Ceran, riconfermati anche nella versione serale del programma.

Per la domenica pomeriggio di Rai 2, invece, per questo autunno 2021 è prevista la messa in onda di telefilm e documentari che occuperanno la fascia oraria che un tempo era nelle mani dello storico programma dedicato alla Serie A.