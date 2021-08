L'ultima edizione di Amici, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, ha visto nascere un po' di coppie come quella composta da Martina Miliddi e Aka7even. L'amore tra i due, però, non è durato tantissimo dal momento che la ballerina ha scelto di mettere una pietra sopra a questa relazione e successivamente si è scoperto che prova un sentimento nei confronti di un altro concorrente del programma: il cantante Raffaele Rende, con il quale ancora oggi sta vivendo un'intensa storia d'amore. E in queste ore, Martina si è lasciata andare a una dedica social che ha fatto sbottare il suo ex Aka7even.

Il triangolo tra Martina, Aka7even e Raffaele nato ad Amici 20

Nel dettaglio, a distanza di mesi dalla fine delle avventure di Amici 20, Martina e Raffaele hanno scelto di proseguire insieme il loro percorso di vita. I due hanno ammesso di essersi innamorati l'uno dell'altro e di avere entrambi intenzioni serie sul futuro.

La ballerina non ha avuto "timore" di esprimere liberamente i suoi sentimenti nei confronti del cantante calabrese dopo la fine della sua relazione con Aka7even, nonostante le critiche ricevute soprattutto sui social.

Proprio in queste ultime ore, Martina si è lasciata andare anche a un'altra dedica d'amore social nei confronti del suo attuale fidanzato, svelando di aver provato dei sentimenti per lui fin dai tempi in cui condividevano la casetta insieme ad Amici e quindi ai tempi in cui era fidanzata con Aka7even.

La dedica d'amore di Martina Miliddi per Raffaele

"Ti ho vissuto per mesi cercando di starti il più lontana possibile e per quanto ne fossi in grado dovevo tenere i miei sentimenti fuori dalla mia esperienza artistica", ha ammesso la ballerina ricordando proprio i tempi vissuti nella scuola di Amici.

In quel periodo, Miliddi era al centro dell'attenzione per la sua relazione con Aka7even che tra alti e bassi è andata avanti per diversi mesi all'interno della scuola.

Era stata proprio lei a chiudere questa relazione, tanto da mettere profondamente in crisi il cantante napoletano che aveva rischiato di lasciare l'esperienza del talent show a un passo dalle battute finali.

La frecciatina di Aka7even contro Martina

Ebbene, le parole di Martina che ha ammesso di aver provato un sentimento per Raffaele fin dai tempi di Amici, non sono piaciute ad Aka7even che subito dopo questa dedica d'amore ha prontamente "replicato" su Twitter, con un post frecciatina.

"Bello sputare nel piatto dove si mangia. A me parla la musica", ha scritto Aka7even sui social sottolineando il fatto che la sua "Loca", la hit estiva di questa estate, fosse ancora in tendenza.

Insomma al giovane Luca Marzano (questo il suo vero nome) non sarebbero piaciute le parole della ballerina che quasi ha "rinnegato" ciò che c'è stato tra di loro ad Amici 20.