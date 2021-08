L'appuntamento con Amici 2021/2022 è confermato a partire dalla metà di settembre nel pomeriggio di Canale 5. In queste settimane, Maria De Filippi e la sua squadra di autori stanno mettendo a punto il nuovo cast del talent-show.

Quest'anno la macchina organizzativa di Amici si è messa in moto diversi mesi prima, giacché il programma anticiperà di circa due mesi la messa in onda in Tv. Chi ci sarà nel cast? I retroscena non mancano, e tra questi spicca quello su Rosa Di Grazia, la ballerina della passata edizione che potrebbe tornare di nuovo tra i protagonisti della trasmissione di Mediaset.

I retroscena sul cast di Amici 2021/2022

Dai primi retroscena su Amici 2021/2022 si apprende che quest'anno Maria De Filippi giocherà d'anticipo sulla messa in onda della ventunesima edizione del programma.

La prima puntata, infatti, al momento è in programma per sabato 18 settembre: è questa la data in cui sarà presentata al pubblico di Canale 5 la nuova squadra di allievi del programma che si metterà in gioco fino al prossimo maggio, quando terminerà il serale e ci sarà la proclamazione del vincitore.

Grandi novità sono in arrivo per quanto riguarda il cast di Amici 21. Nei giorni scorsi era trapelata la notizia del possibile ritorno di Giulia Stabile, la ballerina vincitrice dello scorso anno, nel talent-show di Canale 5.

Giulia Stabile conferma che sarà ad Amici

L'indiscrezione è stata confermata dalla ballerina romana che, in una recente intervista, ha ammesso che è stata Maria De Filippi a farle questa proposta, alla quale non ha saputo dire di no.

Giulia, quindi, tornerà nella scuola di Amici per un altro anno e metterà a disposizione anche la sua recente esperienza per cercare di aiutare i nuovi allievi a superare i momenti di difficoltà che non mancheranno durante la permanenza all'interno della scuola.

In queste ore, oltre al nome di Giulia Stabile, è trapelato anche quello di un'altra ex ballerina dell'ultima edizione del programma.

Rosa Di Grazia new entry nel cast di Amici 21?

Si tratta di Rosa Di Grazia, eliminata a poche puntate dalla finale e costantemente al centro delle polemiche per le critiche da parte della professoressa Alessandra Celentano, che non la reputava all'altezza della situazione.

Rosa, in questi giorni, ha postato dei filmati di duri allenamenti in sala prove che sta facendo in vista di nuovi impegni. Possibile che nel suo futuro ci sia proprio Amici 2021/2022?

Un'ipotesi che non va scartata del tutto, poiché quest'anno nel cast dei professionisti del talent-show non dovrebbe più esserci Elena D'Amario, la quale potrebbe essere sostituita proprio da Rosa.