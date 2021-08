Il cast della ventunesima edizione di Amici, cambia un po' rispetto a quello dell'anno scorso. I giornalisti anticipano che Arisa non sarebbe stata confermata in seguito a una trattativa che non è andata in porto, perciò si è subito pensato a una sostituzione. Una professoressa di canto della stagione 2021/2022, dunque, sarebbe Lorella Cuccarini, che nel ballo sarà rimpiazzata dalla new entry Raimondo Todaro. Attesa per la prima puntata di sabato 18 settembre.

Maria De Filippi mischia le carte ad Amici 21

A poco più di un mese dall'inizio della nuova edizione di Amici, in rete ha cominciato a circolare una notizia bomba.

Ai giornalisti di Gossip è arrivata all'orecchio l'anticipazione della mancata riconferma di Arisa nel cast 2021/2022: l'artista non avrebbe trovato un accordo (non si sa se economico oppure contrattuale in generale) con la produzione, quindi è stata esclusa dalla commissione interna.

Per sostituire la uscente Rosalba Pippa, però, Maria De Filippi non ha pescato tra qualche sua affermata collega o tra ex vincitori del talent-show: la conduttrice, infatti, avrebbe deciso di puntare su un'altra amata insegnante che come la abruzzese ha debuttato nel programma un anno fa circa.

La nuova professoressa di canto, dunque, sarebbe Lorella Cuccarini: la showgirl avrebbe cambiato "casacca" e da tutor del ballo sarebbe diventata guida dei ragazzi che sognano di vivere facendo musica.

La nuova commissione di Amici 21

Il passaggio di Lorella dalla cattedra di ballo a quella di canto, avrebbe spinto gli addetti ai lavori a mettersi alla ricerca di qualcuno che potesse prendere il suo posto come tutor dei nuovi ballerini della scuola.

La bionda soubrette, dunque, da metà settembre sarà sostituita da un maestro di latino-americano che ha appena annunciato il suo addio a Ballando con le Stelle.

Raimondo Todaro sarà uno degli insegnanti di danza dell'edizione 2021/2022 di Amici.

Con questi piccoli ma significativi cambiamenti, la commissione interna del format di Canale 5 subisce degli stravolgimenti che inizialmente potrebbero spiazzare il pubblico a casa.

Per quanto riguarda le cattedre di canto, si sarebbero rivelati infondati i rumor secondo i quali Anna Pettinelli avrebbe lasciato il posto ad Alberto Urso, il tenore che ha vinto il programma qualche anno fa.

La prima puntata di Amici il 18 settembre

Le sostituzioni e le conferme che ci sono state in questi giorni, hanno portato alla formazione della nuova commissione interna di Amici, quella che sarà presentata ufficialmente ai telespettatori tra poco più di un mese.

I professori di canto dell'edizione 2021/2022 del talent-show, dunque, con ogni probabilità saranno: Rudy Zerbi ("colonna" del programma da tanti anni e affidabile complice di Maria De Filippi nei siparietti che organizza), Anna Pettinelli (al suo terzo anno nel cast del format Mediaset) e Lorella Cuccarini (passata dall'essere di punto di riferimento dei danzatori a quello dei musicisti e cantautori della scuola).

Gli insegnanti di ballo, invece, saranno: Alessandra Celentano (severa guida soprattutto dei talenti che spiccano nello stile classico), Veronica Peparini (prof di danza moderna alla sua ennesima partecipazione alla trasmissione di Canale 5) e Raimondo Todaro (maestro di latino-americano che debutterà alla corte di Maria dopo aver affiancato Milly Carlucci a Ballando con le Stelle per circa 16 anni).

La prima puntata della ventunesima edizione di Amici andrà in onda sabato 18 settembre: questo speciale sarà interamente dedicato alla presentazioni dei nuovi allievi, quelli che comporranno la classe 2021/2022 di uno degli show più longevi della televisione italiana.