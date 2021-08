Cambio programmazione sulle reti Rai a partire da settembre 2021. Con l'inizio della stagione televisiva autunnale, ci sarà il ritorno di molti degli appuntamenti storici del palinsesto di Rai 1, Rai 2 e Rai 3. Di conseguenza, ci saranno delle variazioni importanti rispetto agli orari estivi delle tre reti della Tv di Stato.

Occhi puntati in primis sul palinsesto della rete ammiraglia che, da settembre, potrà contare sul ritorno de Il Paradiso delle Signore 6 in prima visione, ma anche sulla presenza di Antonella Clerici e Alberto Matano in daytime.

Il Paradiso 6 ritorna al vecchio orario: come cambia il palinsesto Rai da settembre 2021

Il cambio programmazione di Rai 1 di settembre 2021 riguarderà in primis la fascia del pomeriggio. Subito dopo il Tg1 delle 13.30, la linea passerà nelle mani di Serena Bortone che ritornerà in onda in diretta con il suo talk-show Oggi è un altro giorno, confermato dal lunedì al venerdì.

A seguire, alle ore 15:55 ci sarà spazio per la messa in onda dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore 6.

La soap opera, che lo scorso anno ha chiuso con una media di oltre il 17% di share, tornerà in onda al vecchio e abituale orario, abbandonando così la fascia oraria sperimentata quest'estate. Da fine giugno, infatti, gli episodi in replica della soap con Alessandro Tersigni sono stati anticipati alle 15:00, e questo cambiamento ha un po' destabilizzato i fan.

In tanti si chiedevano cosa sarebbe successo a settembre, e la risposta ufficiale è che la soap opera tornerà di nuovo in onda al tradizionale orario delle 15:55, dopodiché la linea passerà prima alle notizie del Tg1 e successivamente ad Alberto Matano che ritornerà al timone de La vita in diretta per il terzo anno di fila.

Sempre in daytime, tornerà anche l'appuntamento con un altro programma molto apprezzato dagli spettatori di Rai 1.

Antonella Clerici ritorna nel mezzogiorno di Rai 1

È sempre mezzogiorno, il cooking-show condotto da Antonella Clerici, dal prossimo 13 settembre prenderà il posto delle repliche di Don Matteo che hanno tenuto compagnia al pubblico della rete ammiraglia per tutta la calda stagione estiva.

Per quanto riguarda, invece, la fascia dell'access prime time, da segnalare che per buona parte del mese di settembre proseguirà l'appuntamento con Marco Liorni e Reazione a catena.

Marco Liorni va avanti con Reazione a catena anche a settembre 2021

Il game-show, che anche quest'anno sta ottenendo risultati d'ascolto importanti con una media costantemente superiore al 25% di share al giorno, proseguirà con la sua regolare programmazione fino al 26 settembre.

Soltanto da lunedì 27 settembre Reazione a catena finirà in "soffitta" per lasciare la linea al ritorno de L'Eredità, condotto ancora da Flavio Insinna.

Il pubblico di Rai 1 ritroverà Marco Liorni al timone della quarta stagione di Italia sì, il talk-show del sabato pomeriggio.