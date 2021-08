Potrebbero esserci sostanziali cambiamenti nel cast di professionisti della ventunesima edizione di Amici. Stando ai Gossip che circolano in questi giorni, una storica ballerina sarebbe vicina all'addio: Elena D'Amario potrebbe non figurare nel corpo di ballo del talent-show a causa di nuovi progetti professionali legati alla televisione e al cinema. Giulia Stabile, invece, avrebbe già la certezza di accompagnare i danzatori nelle coreografie, mentre Rosa Di Grazia è stata accostata a questo ruolo solo nelle ultime ore.

Rumor sui danzatori della scuola di Amici

Il cast di Amici potrebbe subire notevoli cambiamenti nell'edizione che debutterà su Canale 5 sabato 18 settembre. Non solo tra i professori dovrebbero esserci delle novità: i giornalisti, infatti, sostengono che Maria De Filippi starebbe mettendo su un corpo di ballo diverso rispetto a quello delle passate stagioni, con qualche new entry e una possibile ma importante "defezione".

Voci ancora non confermate, infatti, sostengono che Elena D'Amario potrebbe non partecipare alle nuove puntate del talent-show che l'ha lanciata più di dieci anni fa nel mondo della danza. La bella abruzzese, infatti, starebbe per esordire come conduttrice di un nuovo format di Italia 1 ma anche come attrice di teatro e di cinema.

Tra i tanti progetti che la ragazza ha in cantiere dopo le vacanze, potrebbe non esserci spazio per il programma Mediaset nel quale ha ricoperto il ruolo di professionista per molti anni.

Ex allieve di Amici vicine al ritorno

Se Elena D'Amario potrebbe lasciare il corpo di ballo di Amici 21, altre due amate danzatrici sarebbero pronte a farne parte già da metà settembre.

Giulia Stabile, ad esempio, avrebbe già firmato un contratto di esclusiva con la Fascino, la società di Maria De Filippi: non a caso, la giovane è stata scelta per condurre un programma sui gavettoni su Witty Tv e per affiancare Belen Rodriguez nelle nuove puntate di Tu sì que vales.

La fidanzata di Sangiovanni, però, potrebbe non essere l'unica new entry tra i professionisti della stagione 2021/2022 del talent-show Mediaset.

Notando una sempre più serrata collaborazione tra Mattia Tuzzolino (insegnante di danza hip-hop ad Amici da molti anni) e Rosa Di Grazia, alcuni fan hanno cominciato a sospettare che la napoletana potrebbe tornare nella scuola in nuove vesti.

Le possibilità che la ragazza entri a far parte del corpo di ballo del format di Canale 5, però, sono meno rispetto a quelle che ha l'amica e compagna di classe Giulia, già nelle "grazie" della conduttrice e del suo gruppo di lavoro.

I professori della nuova edizione di Amici

Per quanto riguarda la commissione interna che animerà le nuove puntate di Amici, si sa che sarà composta sempre da sei professori.

Rudy Zerbi e Anna Pettinelli sono stati confermati, mentre Arisa non avrebbe trovato un accordo con la produzione.

Maria De Filippi, dunque, ha chiesto a Lorella Cuccarini di cambiare categoria: da metà settembre, infatti, la showgirl insegnerà canto ai ragazzi della scuola.

I docenti di danza dell'edizione 2021/2022 del talent-show, invece, saranno: le veterane Alessandra Celentano e Veronica Peparini, e la new entry Raimondo Todaro. Quest'ultimo ha accettato di entrare a far parte del cast del programma Mediaset dopo essere stato protagonista assoluto di Ballando con le Stelle per oltre 16 anni.

Gli alunni della nuova stagione di Amici, la ventunesima, saranno presentati al pubblico nel corso del primo speciale del sabato, quello che sarà trasmesso il 18 settembre e che dovrebbe iniziare con un omaggio a Michele Merlo.