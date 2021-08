Nelle prossime puntate di Brave and Beautiful un grave lutto colpirà Cesur Alemdaroğlu. La madre Fugen, infatti, morirà cadendo da una grande altezza e tutto farà pensare che il responsabile sia Tahsin. Il grande dolore per la perdita della madre porterà Cesur a rompere con Suhan, mentre quest'ultima sembrerà non volersi dare per vinta.

Tahsin cade nella trappola di Riza, Fugen muore

Nuovi accadimenti sconvolgeranno la vita di Cesur Alemdaroğlu nei prossimi episodi di Brave and Beautiful. La madre Fügen perderà improvvisamente la vita a seguito di un diabolico piano messo in atto da Riza, il fratello di Adalet, per vendicarsi di Tashin Korludag.

Nel dettaglio, Riza farà in modo che Tashin finisca in carcere con l'accusa di omicidio e organizzerà una trappola che avrà come vittima proprio la madre di Cesur. Il fratello di Adalet costruirà una grande gabbia che sospenderà in aria, in cui verrà tenuta prigioniera la signora Fugen. Riza, a questo punto, farà credere a Tahsin che all'interno della gabbia vi sia Adalet e per questo l'uomo farà di tutto per liberarla, cercando di aprire la gabbia con un levachiodi. Peccato che il tentativo di Tahsin farà sì che Fugen cada da una grande altezza, perdendo la vita.

Cesur distrutto dal dolore per la morte della mamma, Tahsin arrestato

La madre di Cesur morirà sotto gli occhi di Tahsin e del figlio Cesur.

Quest'ultimo riterrà Korludag responsabile della morte della madre e non crederà affatto al coinvolgimento di Riza. Tahsin, invece, continuerà a sostenere che il responsabile di quanto accaduto sia Riza, ma nemmeno gli inquirenti gli crederanno. Korludag, infatti, verrà arrestato con l'accusa di omicidio. Il piano di Riza per incastrare il padre di Suhan andrà in porto, mentre Cesur si ritroverà ad affrontare il profondo dolore per la perdita della mamma.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Dopo la morte di Fugen, Cesur lascia Suhan e sparisce per giorni

Dando uno sguardo alle anticipazioni della Serie TV turca, Cesur Alemdaroğlu, accecato dal dolore, arriverà a prendersela anche con Suhan. Quest'ultima vorrà stargli accanto in un momento così difficile ma, quando lo raggiungerà in camera mortuaria, Cesur le intimerà di stargli lontano.

L'uomo non riuscirà a superare il fatto che sia stato il padre di Suhan a uccidere la madre Fugen e pertanto dirà alla moglie di non poterla più amare. Cesur non potrà più a guardare la moglie negli occhi senza pensare che lei sia la figlia dell'uomo che ha ucciso tutta la sua famiglia: prima i nonni e in seguito il padre e la madre. Le parole di Alemdaroğlu saranno cariche di dolore e sanciranno la rottura tra lui e Suhan. Quest'ultima però, con il prosieguo delle puntate di Brave and Beautiful, non vorrà arrendersi, nonostante Cesur, subito dopo il funerale, se ne andrà per diversi giorni dalla città.