Manca poco ormai al ritorno di Amici 21 su Canale 5. Il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi quest'anno tornerà in onda da settembre e per quanto riguarda il cast, ci saranno delle interessanti sorprese. Gli ultimi retroscena sul programma rivelano che, quest'anno, la conduttrice potrebbe accogliere tra i professionisti una delle allieve più discusse dello scorso anno: trattasi della giovane Rosa Di Grazia. Tale indiscrezione, però, ha mandato subito in tilt i fan social, molti dei quali hanno puntato il dito contro la ballerina stessa.

I retroscena sul nuovo cast di Amici 21

Nel dettaglio, i retroscena sul cast di Amici 21 rivelano che ci sarà l'uscita di scena di Arisa dal parterre dei professori di canto di questa edizione.

Al suo posto ci sarà Lorella Cuccarini, che lascerà così la cattedra di ballo.

Novità in arrivo anche nel parterre dei professionisti del talent show Mediaset. Sembra essere in uscita la ballerina Elena D'Amario, la quale a settembre potrebbe essere sostituita da un volto della scorsa edizione.

Trattasi di Rosa Di Grazia, la chiacchieratissima ballerina, sempre "stroncata" dalla prof Alessandra Celentano.

Polemiche dei fan di Amici contro Rosa Di Grazia

Il nome di Rosa tra i papabili del nuovo cast di Amici 2021/2022 non ha convinto il pubblico social che segue la trasmissione. In moltissimi, infatti, hanno protestato ritenendo che Di Grazia non sia all'altezza della situazione.

"Rosa professionista?

Una vergogna", ha scritto un utente social commentando il retroscena sulla ballerina di Amici.

"Rosa anche no, per cortesia. Ma che professionisti sono?", ha fatto eco un altro fan che ha polemizzato contro quella che potrebbe essere la novità della ventunesima edizione.

Situazione diversa, invece, per la ballerina Giulia Stabile, vincitrice dell'ultima edizione del talent show di Maria De Filippi.

Giulia Stabile conferma la sua presenza nel cast di Amici 21

In questo caso, infatti, non ci sono dubbi sul suo ritorno in scena, dato che la notizia è stata confermata dalla stessa Giulia in una recente intervista.

La giovane ballerina, che lo scorso anno al rush finale ha sconfitto al televoto il super-favorito Sangiovanni, ha ammesso che tale decisione di riaverla di nuovo nel cast di Amici 21, è stata presa da Maria De Filippi.

Giulia eseguirà le coreografie che successivamente faranno gli allievi della scuola nel corso delle puntate, ma sarà anche una sorta di confidente/amica per i prossimi concorrenti. In questo modo, quindi, metterà a disposizione la sua recente esperienza nel talent show, per aiutare gli altri ad affrontare al meglio l'esperienza.